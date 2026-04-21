Thủy triều rút lộ vật thể nghi xe tăng cũ tại bãi biển Quy Nhơn 21/04/2026 18:09

(PLO)- Một vật thể nghi là xe tăng cũ phát lộ sau khi thủy triều rút sâu trên bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, được người dân chụp hình lại.

Ngày 21-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin một xe tăng cũ bất ngờ xuất hiện trên bãi biển Quy Nhơn.

Vật thể nghi là chiếc xe tăng cũ tại bờ biển Quy Nhơn. Ảnh: Lương Quốc Cường

Trước đó, chiều ngày 17-4, khi anh Lương Quốc Cường (31 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang chạy bộ dọc tuyến đường biển Xuân Diệu phát hiện một vật thể lạ nổi lên trên bờ biển khi thủy triều rút.

Theo anh Cường, ban đầu anh nghĩ là phần nắp cống, nhưng khi nước rút cạn, anh đến gần phát hiện vật thể này nghi là xác chiếc xe tăng cũ.

Qua quan sát, chiếc xe tăng này đã mất tháp pháo, toàn thân ăn mòn mạnh bởi nước biển và phủ đầy rêu xanh. Ngay sau đó, anh đã chụp lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Thủy triều rút sâu lộ ra phần thân nghi là xe tăng cũ. Ảnh: Lương Quốc Cường

Theo anh Cường, vị trí này bình thường bị nước biển che khuất, hiếm khi thủy triều rút sâu đến như vậy. Do đó, một phần chiếc xe tăng này chỉ lộ ra trong thời gian ngắn rồi tiếp tục chìm trong nước.

Đồng thời, anh bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương và ngành chức năng sớm có phương án trục vớt để tránh nguy hiểm cho người dân, du khách dẫm phải khi tắm biển tại đây.