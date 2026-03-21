Trụ sở TAND TP.HCM sau trùng tu: Diện mạo mới của di tích hơn 140 năm

(PLO)- TAND TP.HCM sau khi trùng tu được khoác lên diện mạo mới khang trang song vẫn giữ gìn và bảo đảm tính nguyên gốc của di tích.
Trụ sở TAND TP.HCM vào thời Pháp mang tên Palais de Justice de Saigon, tọa lạc tại số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM. Công trình được khởi công vào năm 1881 và hoàn thành vào năm 1885, theo thiết kế của kiến trúc sư người Pháp Jule Bourard.
Đến năm 2012, tòa đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công nhận là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia.
Qua thời gian sử dụng, trụ sở TAND TP.HCM bị hư hại, xuống cấp nghiêm trọng. Dự án trùng tu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ năm 1996, nhưng phải đến đầu năm 2016 mới chính thức khởi công. Việc trùng tu TAND TP.HCM được thực hiện theo nguyên tắc "cuốn chiếu" để bảo đảm các phiên tòa vẫn diễn ra bình thường.
Đến đầu năm 2026, việc trùng tu trụ sở TAND TP.HCM đã hoàn thành. Sau hơn 140 năm đi vào hoạt động, công trình được khoác lên diện mạo mới khang trang song vẫn giữ gìn và bảo đảm tính nguyên gốc của di tích.
Theo đại diện TAND TP.HCM, việc trùng tu trụ sở TAND TP.HCM phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định pháp luật và hoạt động xét xử không bị gián đoạn hay ảnh hưởng đến các đương sự.
Việc trùng tu tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Cạnh đó, tòa án không chỉ là nơi thực thi công lý mà còn là điểm du lịch nổi tiếng nhờ vẻ đẹp kiến trúc và bề dày lịch sử. Sau khi trùng tu, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của thành phố và có thể mở cửa cho người dân đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc của công trình hơn 140 năm tuổi này vào các dịp cuối tuần.
Một số hình ảnh tại trụ sở TAND TP.HCM sau khi trùng tu:
Ảnh tư liệu chụp TAND TP.HCM từ trước năm 1975 (trái) và Ảnh chụp hiện tại TAND TP.HCM sau khi trùng tu, trên hai trụ cổng lối vào tòa án là đầu tượng nàng Marianne, biểu tượng của cuộc cách mạng 1789 của Pháp. Ảnh: THUẬN VĂN
Tượng Nữ thần Công lý (Justice): Nữ thần được khắc họa với thanh gươm hạ xuống trong tay phải, tượng trưng cho quyền lực cưỡng chế nhưng đầy suy xét. Tay trái cầm chiếc cân thăng bằng, biểu tượng cho sự chính trực, khách quan và không thiên vị trong xét xử. Tượng Nữ thần Đoàn kết (Union): Nữ thần đội vòng kết từ những bông lúa, tượng trưng cho sự gắn kết cộng đồng và thành quả của lao động, hòa bình. Sự hiện diện của bức tượng này nhắc nhở rằng mục tiêu cuối cùng của pháp luật là sự ổn định và đoàn kết xã hội. Ảnh: NGUYỄN DUY
Toàn bộ tường và trần nhà như một bảo tàng phù điêu sống động tạo cảm giác gần gũi và bình yên bên cạnh sự nghiêm khắc của pháp luật. Ảnh: NGUYỄN DUY
Ba bức tượng ở khu sảnh chính không có khắc chữ ghi rõ là tượng vị thần nào. Các tượng được bố trí hài hòa trên những bệ tròn, tạo nên tổng thể cân đối và trang trọng. Mỗi bức tượng mang một dáng vẻ riêng, với các chi tiết được chạm khắc tinh xảo, uy nghiêm. Ảnh: NGUYỄN DUY