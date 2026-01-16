Phát hiện bãi cọc gỗ nghi từ thời Trần tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc 16/01/2026 17:41

(PLO)- Một số cọc gỗ vừa được phát hiện tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng), dự đoán có thể từ thời nhà Trần.

Từ hôm qua, trên mạng xã hội xôn xao về thông tin các nhà khảo cổ học vừa công bố phát hiện bãi cọc gỗ lớn nằm sâu trong lòng đất tại khu di tích Kiếp Bạc (Hải Dương cũ nay là Hải Phòng). Những cọc gỗ có chiều dài khoảng 4 m, đường kính gần 30 cm, được sắp xếp theo sơ đồ quân sự có chủ ý.

Theo các thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, đánh giá ban đầu cho thấy đây nhiều khả năng là một bộ phận trong hệ thống phòng thủ chiến lược của căn cứ Vạn Kiếp dưới thời nhà Trần. Phát hiện này có nhiều điểm tương đồng với các bãi cọc nổi tiếng ở Bạch Đằng và Cao Quỳ, góp thêm cứ liệu quan trọng làm sáng tỏ quy mô, nghệ thuật quân sự trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông của cha ông ta.

Cọc gỗ được tìm thấy trong quá trình thực hiện Dự án cải tạo mở rộng phía bắc đền Kiếp Bạc. Ảnh: Đền Kiếp Bạc

Trao đổi với PLO, ông Lê Duy Mạnh, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, cho biết trong quá trình thực hiện Dự án cải tạo mở rộng phía bắc đền Kiếp Bạc đã phát hiện một số cọc gỗ.

Theo ông Mạnh, khả năng các cọc gỗ này có từ thời nhà Trần. Tuy nhiên, để biết chính xác phải chờ các nhà khoa học kiểm tra. Hiện nay, các chuyên gia của Viện Khảo cổ học đã được mời về để khai quật khu vực này. “Sau khoảng 20 ngày khai quật, Viện Khảo cổ học sẽ tổ chức báo cáo sơ bộ”, ông Mạnh nói.

Trước đó, tại Hải Phòng và Quảng Ninh, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều cọc gỗ lim, táu được quân dân nhà Trần cắm dưới lòng sông Bạch Đằng để tạo bãi cọc, phục vụ chiến thắng oanh liệt năm 1288.

Khu vực các cọc gỗ được phát hiện sau đó đã được chính quyền tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng xây dựng thành các khu di tích để người dân tham quan, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa và lòng yêu nước của dân tộc.