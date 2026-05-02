Công an vào cuộc điều tra vụ bắn pháo hoa chui ở Đà Lạt đêm 30-4 02/05/2026 09:10

(PLO)- Đêm 30-4, tại quán cà phê Đồi Cù ở Đà Lạt có màn bắn pháo hoa tầm thấp nhưng không xin phép theo quy định.

Ngày 2-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp Ban chỉ huy quân sự phường Xuân Hương - Đà Lạt xác minh, xử lý vụ bắn pháo hoa tại quán cà phê Đồi Cù.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 30-4 tại Quán cà phê Đồi Cù, thuộc địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt có tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Tham mưu và Ban chỉ huy quân sự phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt xác minh ban đầu.

Thời điểm kiểm tra, chủ quán không có mặt tại cơ sở (theo thông tin do nhân viên cung cấp), chưa xác định được lực lượng trực tiếp thực hiện việc bắn pháo hoa (là người của quán hay thuê đơn vị bên ngoài).

Qua phối hợp xác minh với cơ quan Công an, bước đầu xác định cơ sở này không thực hiện thông báo, đăng ký với Công an phường và UBND phường về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp lễ. Hành vi nêu trên vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và các điều kiện bảo đảm an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Hiện, lực lượng Công an đã làm việc, xác minh và lập biên bản vụ việc theo quy định. Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt sẽ mời chủ cơ sở cùng các cá nhân có liên quan đến trụ sở để làm việc, làm rõ hành vi vi phạm, nguồn gốc pháo và đơn vị tổ chức thực hiện, làm cơ sở cho việc xử lý theo quy định.