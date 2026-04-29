Khai mạc chuỗi sự kiện ‘Tổ quốc bình yên’ tại Đà Nẵng 29/04/2026 21:27

(PLO)- Bộ Công an phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" nhân dịp lễ 30-4 và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Tối 29-4, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp với UBND TP Đà Nẵng khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên”. Đây là hoạt động kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND).

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: TN

Hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện là triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng”.

Triển lãm tái hiện chặng đường gần một thế kỷ của lực lượng ANND thông qua tư liệu, hình ảnh, hiện vật kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, kết nối mạch nguồn quá khứ - hiện tại - tương lai. Ngoài ra, sự kiện còn có các hoạt động trải nghiệm như: Hành trình bình yên, Ngôi sao bình yên - Dấu ấn cộng đồng.

Không gian triển lãm. Ảnh: TN

Đêm Gala "Tổ quốc bình yên" sẽ diễn ra vào tối 2-5. Một trong những phân cảnh được mong chờ nhất là màn trình diễn hành động trên sông Hàn, tái hiện cuộc rượt đuổi tội phạm kịch tính với sự tham gia của hàng chục cano.

Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức mong muốn người dân hiểu rõ hơn về công tác của lực lượng ANND, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần tích cực hỗ trợ lực lượng công an bảo vệ bình yên Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Người dân đến sự kiện. Ảnh: TN

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng ANND luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

Theo thứ trưởng Phạm Thế Tùng, chuỗi sự kiện diễn ra đến ngày 3-5 với các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và Chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” nhằm tri ân sâu sắc những cống hiến đóng góp, phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của lực lượng ANND trong giai đoạn cách mạng mới.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng. Ảnh: TN

“Tổng quát chuỗi sự kiện lan tỏa thông điệp xuyên suốt: Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng ANND sẽ chung sức đồng lòng, cùng với sự ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ của Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, viết tiếp trang sử vàng vẻ vang trong kỷ nguyên mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm,

Sớm hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới””, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nói.