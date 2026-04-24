Bộ Công an trao hỗ trợ gia đình thành viên tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ 24/04/2026 14:38

(PLO)- Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ gia đình thành viên tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi tham gia xử lý vụ gây rối trật tự công cộng.

Ngày 24-4, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ gia đình đồng chí Phạm Văn Mịch, thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ấp Tân Huề, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Tham gia đoàn có Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và chính quyền địa phương.

Tại buổi thăm hỏi, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên và Đại tá Nguyễn Thanh Bình đã trao số tiền 120 triệu đồng từ nguồn kinh phí phòng, chống tội phạm Trung ương và Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân để hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Mịch.

Đoàn công tác bày tỏ sự tiếc thương trước sự hy sinh của ông Phạm Văn Mịch vì bình yên cuộc sống của Nhân dân; đồng thời ghi nhận những đóng góp trong công tác hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên ân cần thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống. Dịp này, đại diện chính quyền địa phương cũng trao số tiền gần 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có 1.703 tổ bảo vệ an ninh trật tự với hơn 7.300 thành viên. Thời gian qua, lực lượng này đã góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Trước đó, trong lúc phối hợp cùng Công an xã Tân Long xử lý một đối tượng nghiện rượu có hành vi gây rối trật tự công cộng, ông Phạm Văn Mịch bị đối tượng dùng dao tấn công, dẫn đến tử vong. Đối tượng sau đó đã bị khống chế, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi giết người.