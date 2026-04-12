Bắt giữ 3 nghi phạm vụ dùng súng cao su, dao tấn công người tại Đồng Tháp

Ngày 11-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt được 3 nghi phạm liên quan vụ dùng súng cao su và hung khí tấn công nhóm người đang nhậu tại xã Tân Hương.
Ba nghi phạm bị bắt gồm Nguyễn Thành Tiến (27 tuổi), Nguyễn Hoàng Kha (22 tuổi) và Tăng Văn Trường (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh).
Như PLO đưa tin, tối 5-4, Nguyễn Châu Thanh và Tô Văn Nhẫn cùng một số người bạn khác đang nhậu tại nhà Huỳnh Tấn Kiệt ở ấp Tân Thạnh (xã Tân Hương) thì có một nhóm khoảng 6 người đi trên xe mô tô che biển số xông vào ẩu đả với nhóm người trong bàn nhậu. Lúc này, 1 người dùng vật nghi là súng bắn vào bụng của Nhẫn. Thanh cũng bị 1 người khác dùng dao đâm vào vai. Thấy vậy, nhóm người trong bàn nhậu bỏ chạy. Sau đó nhóm 6 đối tượng lên xe bỏ đi.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thành Tiến, công an thu giữ một khẩu súng dạng rulo, một dao tự chế dài 55 cm, vỏ đạn cùng nhiều viên đạn cao su là các vật chứng liên quan vụ án.
Công an cho biết quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động qua nhiều địa bàn và liên tục thay đổi nơi ở. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan, lực lượng chức năng đã xác định, truy xét và bắt giữ nghi phạm.
Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.