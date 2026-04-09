Đồng Tháp: Nghi phạm cầm dao cố thủ trong nhà sau khi gây án mạng 09/04/2026 13:06

(PLO)- Sau khi sát hại người đàn ông đang xem bóng chuyền, Nguyễn Hoàng Khánh mang dao về nhà cố thủ, định chống trả lực lượng chức năng trước khi bị bắt.

Ngày 9-4, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Thới khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 20 ngày 8-4, anh Võ Thanh Yên (29 tuổi, ngụ xã Tân Thới) ngồi ở hành lang nhà ông Lê Văn Chính để xem bóng chuyền. Lúc này, Nguyễn Hoàng Khánh (26 tuổi) chạy xe máy đến, dùng dao đâm anh Yên dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Khánh mang theo hung khí về cố thủ trong nhà riêng.

Lực lượng chức năng Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Thới nhanh chóng có mặt triển khai công tác truy bắt nghi phạm.

Khi thấy lực lượng chức năng, Khánh có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi, cầm dao định chống trả. Sau khoảng 15 phút vận động và thuyết phục, công an đã khống chế, bắt giữ Khánh cùng tang vật là con dao gây án.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Võ Thanh Yên tử vong do mất máu cấp không hồi phục, vết thương xuyên thấu ngực phải gây đứt động mạch vai, ngực và thủng phổi.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ động cơ gây án để xử lý theo quy định.