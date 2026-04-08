Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin vụ nghi dùng súng giải quyết mâu thuẫn 08/04/2026 18:42

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương truy bắt nhóm người đi xe máy che biển số xông vào bàn nhậu, dùng vật nghi súng và dao tấn công khiến 2 người bị thương.

Chiều 8-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy bắt truy bắt nhóm người sử dụng súng, hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Thông tin ban đầu, tối 5-4, Nguyễn Châu Thanh và Tô Văn Nhẫn cùng một số người bạn khác đang nhậu tại nhà Huỳnh Tấn Kiệt ở ấp Tân Thạnh (xã Tân Hương) thì có một nhóm khoảng 6 người đi trên xe mô tô che biển số xông vào ẩu đả với nhóm người trong bàn nhậu.

Lúc này, 1 người dùng vật nghi là súng bắn vào bụng của Nhẫn. Thanh cũng bị 1 người khác dùng dao đâm vào vai. Thấy vậy, nhóm người trong bàn nhậu bỏ chạy. Sau đó nhóm 6 đối tượng lên xe bỏ đi.

Lực lượng công an xác minh, điều tra vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường và làm việc những người có liên quan. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 viên nhựa màu nâu hình tròn nghi là đầu đạn cao su.

Qua làm việc, Nhẫn cho biết trước đó có xảy ra mâu thuẫn với một số người tại phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh. Anh Thanh đến nhậu để đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa 2 bên nhưng cũng bị gây thương tích.

Bước đầu, Công an đã xác định các đối tượng có liên quan đến vụ việc và khẩn trương truy bắt để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.