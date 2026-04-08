Nhóm thanh niên nghi dùng súng, dao tấn công, 2 người bị thương 08/04/2026 11:18

(PLO)- Một nhóm khoảng 6 thanh niên nghi dùng vật giống súng và dao tấn công nhóm đang nhậu, khiến 2 người bị thương, vụ việc đang được công an tỉnh Đồng Tháp điều tra.

Ngày 8-4, Công an xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ nhóm thanh niên dùng vật giống súng và dao tấn công làm 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5-4, anh NCT (33 tuổi, ngụ xã Tân Hương) đang nhậu tại nhà một người bạn thì có khoảng 6 thanh niên đến tìm anh TVN (26 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Nhóm này dùng một vật giống súng bắn một phát trúng vào bụng anh N. Thấy vậy, anh T. hất bàn thì bị một người trong nhóm dùng dao đâm 3 nhát vào vai trái.

Một người cầm vật giống súng tấn công nhóm người đang nhậu ở Đồng Tháp.

Những người còn lại trong nhóm tiếp tục dùng vật giống súng và dao truy đuổi những người đang nhậu nhưng không gây thêm thương tích.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện điều trị.

Công an đang điều tra, truy xét nhóm thanh niên liên quan để xử lý theo quy định.