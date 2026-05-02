Đang bị tước bằng lái vẫn chạy ô tô trên cao tốc 02/05/2026 17:57

(PLO)- Ông HXC ở Lào Cai điều khiển ô tô chạy trên cao tốc nhưng không có giấy phép lái xe. Trước đó, ông này bị tước giấy phép lái xe 23 tháng do vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 2-5, Cục CSGT Bộ Công an cho biết tổ công tác của đơn vị đã phát hiện, xử lý một cán bộ UBND xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

Cán bộ CSGT làm việc với ông HXC

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 29-4, tại Km 237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội đi Lào Cai), tổ công tác Cục CSGT đã dừng xe và phát hiện ông HXC (39 tuổi, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) điều khiển ô tô 5 chỗ ngồi nhưng không có giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 27-2, ông C đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện và xử lý đối với hành vi điều khiển ô tô mà trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng (đến tháng 1-2028 mới hết thời hạn tước GPLX). Với vi phạm mới trên, ông C bị phạt tiền 18-20 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, do ông C đang là cán bộ công chức công tác tại xã Bảo Hà nên Cục sẽ gửi thông báo về Đảng ủy, UBND xã Bảo Hà đề nghị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Thời gian tới Cục CSGT sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với Công an cấp xã rà soát để quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp đã bị tước, trừ hết điểm giấy phép lái xe nhưng vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông.