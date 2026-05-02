Sinh viên làm shipper tử vong sau tai nạn trong đêm ở TP Huế 02/05/2026 09:27

(PLO)- Chạy xe máy trong đêm, một nam sinh viên mặc áo shipper tông vào vỉa hè, tử vong thương tâm.

Sáng 2-5, lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng, TP Huế cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Công an phường Mỹ Thượng nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong.

Qua xác định ban đầu, anh DLHH (19 tuổi, ngụ phường Mỹ Thượng) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ theo hướng về đường Phạm Văn Đồng.

Sau đó, xe máy do anh H điều khiển bất ngờ tông vào vỉa hè. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết, H đang là sinh viên theo học tại một trường đại học trên địa bàn TP Huế. Thời điểm gặp nạn, trên người nạn nhân còn đang mặc áo shipper.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.