Video ghi hình ảnh một phụ nữ cướp giật tiệm vàng ở Hà Tĩnh 01/05/2026 19:44

(PLO)- Chủ tiệm vàng đã lao qua bàn để đuổi theo người phụ nữ cướp giật nhưng không kịp.

Tối 1-5, Công an xã Đức Thọ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra vụ việc cướp vàng ở tiệm vàng Huế Thương (xã Đức Thọ, tỉnh Nghệ An).

Người đàn ông đi xe máy phân khối lớn và người phụ nữ đi đến địa phận xã Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Video và hình ảnh trích từ camera cho thấy, đầu giờ chiều 1-5, một phụ nữ khoảng 35-40 tuổi, mặc áo phông màu vàng, quần màu xám, tóc màu vàng, đeo khẩu trang vào hỏi mua vàng 9999, loại 5 chỉ.

Người phụ nữ này đã cướp giật vàng bỏ chạy. Ngay lập tức chị PTH (38 tuổi)-nữ chủ tiệm vàng, lao qua bàn tủ kính và đuổi theo hô hoán “cướp, cướp…”.

Nhưng một người đàn ông đi xe phân khối lớn chờ sẵn bên đường và đưa hung khí ra chống trả để chở người phụ nữ chạy trốn. Được biết, trên đường chạy trốn, đôi này còn cướp xe máy của người dân mang BKS đăng ký ở Nghệ An.

Công an một số địa phương tại Nghệ An và Hà Tĩnh thông báo truy tìm hai người liên quan vụ cướp giật tài sản nêu trên.