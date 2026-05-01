Công an truy tìm khẩn cấp đôi nam nữ liên quan vụ cướp giật ở tiệm vàng 01/05/2026 18:32

(PLO)- Công an một số địa phương tại Nghệ An và Hà Tĩnh thông báo truy tìm hai người liên quan vụ cướp giật tài sản xảy ra ở tiệm vàng tại Đức Thọ.

Chiều 1-5, Công an một số xã tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đã phát đi thông báo khẩn về truy tìm đôi nam nữ, nghi can của vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Người phụ nữ công an đang thông báo truy tìm

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 13 giờ chiều 1-5, tại một tiệm vàng trên địa bàn Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra một vụ cướp giật tài sản. Sau khi gây án, hai đối tượng đi tới khu vực gần giáp ranh tỉnh Nghệ An thì mất dấu.

Đặc điểm đối tượng gồm một nam và một nữ, đi xe Wave màu xanh, biển kiểm soát 37L3-0709.

Người đàn ông công an đang truy tìm

Người nam mặc áo phông cộc tay cổ tròn xám lông chuột, quần dài đen, giày đen đế trắng, tạng người béo (cao tầm 1m7, nặng tầm 65-70 kg). Người nữ mặc áo phông ngắn tay màu vàng, đeo balo và nói giọng Thanh Hóa.

Công an xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An) nhận định rất có thể nghi can sẽ di chuyển tới địa bàn này nên đã ra thông báo để người dân cảnh giác. Nếu phát hiện, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an.

Người phụ nữ mặc áo vàng di chuyển. Ảnh chụp lại từ camera an ninh

Công an xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh cũng ra thông báo khẩn cấp truy tìm hai đối tượng nêu trên. Công an kêu gọi bà con nâng cao cảnh giác và chia sẻ rộng rãi để hỗ trợ lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.