Dùng vàng giả mạ màu đi lừa tiệm vàng 1,6 tỉ đồng 27/04/2026 16:12

(PLO)- Đinh Văn Cường đặt mua vàng giả qua mạng xã hội rồi nhiều lần mang đến tiệm vàng cầm cố chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng.

Chiều 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường (32 tuổi, ngụ thôn Mai Hoa, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 2-2 đến ngày 4-4, Đinh Văn Cường đã 6 lần đến một cửa hàng vàng bạc tại xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình. Tại đây, Cường bán và cầm cố tổng cộng 12 chiếc kiềng đeo cổ, 22 chiếc lắc tay với tổng trọng lượng 112 chỉ vàng, lấy hơn 1,6 tỉ đồng.

Đinh Văn Cường và tang vật vụ án. Ảnh: CANB

Thấy Cường liên tiếp cầm cố trang sức với số lượng lớn, chủ tiệm vàng nghi ngờ có hành vi bất minh nên trình báo công an. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Yên Từ khẩn trương xác minh.

Đến ngày 4-4, khi Cường tiếp tục đến tiệm vàng đề nghị cầm cố 2 chiếc kiềng (mỗi chiếc 5 chỉ) để nhận 150 triệu đồng thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang.

Lực lượng công an thu giữ 2 kiềng vàng đeo cổ và toàn bộ số trang sức Cường đã cầm cố trước đó. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận toàn bộ số vàng trên đều là giả, được đặt mua từ một tài khoản Zalo.

Kết quả giám định tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy, số trang sức này đều làm từ hợp kim bạc và đồng. Lớp màu vàng bên ngoài là do mạ hoặc phủ chất màu, không chứa vàng kim loại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.