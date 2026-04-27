Công an làm rõ vụ ‘chặt chém’ 200.000 đồng gửi xe ở biển Sầm Sơn 27/04/2026 12:34

(PLO)- Công an phường Sầm Sơn đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm người thu 200.000 đồng tiền gửi xe của du khách đến du lịch tại biển Sầm Sơn.

Trưa 27-4, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Công an phường Sầm Sơn làm rõ thông tin du khách bị “chặt chém” 200.000 đồng khi gửi xe ô tô trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn.

Trước đó, chiều 25-4, một du khách đỗ xe ô tô con tại bãi trông giữ gần khu vực vòng xuyến cổng FLC Sầm Sơn để tham dự khai mạc lễ hội du lịch năm 2026.

Lực lược chức năng làm việc với nam thanh niên N.T.T sau vụ du khách “chặt chém” 200.000 đồng gửi xe ở biển Sầm Sơn. Ảnh: CASS

Tại thời điểm nêu trên, du khách phải trả 200.000 đồng tiền gửi xe ô tô. Bức xúc vì giá gửi xe quá cao, du khách sau đó đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Thông tin này khiến nhiều người bày tỏ bức xúc, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sầm Sơn và Đội Quản lý thị trường số 2 đã vào cuộc xác minh phản ánh của du khách trên mạng xã hội.

Bước đầu xác minh, nam thanh niên N.T.T (27 tuổi, ngụ phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là người đã thu số tiền trên.

Hiện Công an phường Sầm Sơn và lực lượng quản lý thị trường đã làm việc với nam thanh niên N.T.T, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.

Công an phường Sầm Sơn khuyến cáo du khách khi đến du lịch biển Sầm Sơn nếu gặp tình huống tương tự nên ghi lại bằng chứng, đồng thời gọi đến đường dây nóng của Công an phường Sầm Sơn hoặc Đội Quản lý thị trường số 2 để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.