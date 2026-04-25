Cận cảnh hai bia đá cổ 300 năm ở Thanh Hóa thoát cảnh làm tường rào nhà dân

(PLO)- Hai tấm bia đá 300 năm ở Thanh Hóa bị trưng dụng làm tường rào và nằm sát khu vực chăn nuôi đã được chính quyền địa phương "giải cứu".
Theo Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa, khu vực Từ Vũ là nơi thờ danh tướng Lê Thì Hải thời Lê Gia Tông (1672-1675) và Lê Hy Tông (1676-1705). Khu vực này trước đây gồm ba ngôi nhà là chính điện thờ Lê Thì Hải, nhà bên tả thờ cha mẹ ông, nhà bên hữu thờ các vị khác.
Trong khuôn viên có hai tấm bia đặt đối diện theo hướng Đông - Tây, cách nhau khoảng 45 m, gồm bia “Lê tướng công sự nghiệp huân danh”, dựng năm 1716, ca ngợi công đức và tài thao lược của Lê Thì Hải, bia “Vạn thế phụng tự bi ký”.
Trước đó như PLO đưa tin, hai tấm bia thuộc quần thể Di tích lịch sử - nghệ thuật cấp quốc gia Lê Thì Hiến từng nằm trong khu đất của một hộ dân ở thôn Thọ Long.
Một tấm bị tận dụng làm tường rào, tấm còn lại nằm cạnh khu vực chăn nuôi, gây phản cảm và ảnh hưởng đến giá trị di tích.
Sau khi PLO phản ánh, Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo địa phương vào cuộc, vận động người dân di dời công trình, cải tạo không gian và lập phương án bảo tồn di tích.
Hiện địa phương đang tiếp tục nghiên cứu phương án lâu dài như điều chỉnh quy hoạch, lập dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể và xem xét phương án giải phóng mặt bằng để bảo vệ di tích bền vững.