Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh: MU đại chiến Liverpool, Arsenal sảy chân là mất ngôi 01/05/2026 15:32

(PLO)- Ngoại hạng Anh 2025-2026 bước vào giai đoạn nghẹt thở khi vòng 35 khởi tranh cuối tuần này, nơi mọi ánh mắt đổ dồn vào cuộc đua vô địch giữa Arsenal và Manchester City.

Khoảng cách mong manh ở giải Ngoại hạng Anh thế cờ tàn khiến chỉ một cú trượt chân cũng có thể đảo lộn toàn bộ cục diện.

Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu bảng với 73 điểm sau 34 trận, trong khi Man City bám sát phía sau với 70 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Điều này đồng nghĩa đội bóng của Pep Guardiola vẫn nắm lợi thế không nhỏ trong cuộc đua nước rút.

Dù vậy, tâm điểm của vòng đấu lại nằm ở trận cầu kinh điển giữa Manchester United và Liverpool tại Old Trafford vào ngày 3-5. Hai đội chỉ cách nhau đúng 3 điểm, và nếu Liverpool giành chiến thắng, họ có thể chen chân vào tốp 3. Trong bối cảnh cả hai gần như hết cơ hội vô địch, một trận thắng trước đại kình địch vẫn mang ý nghĩa danh dự rất lớn.

MU đón tiếp Liverpool để giữ vững tốp 3. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, Arsenal sẽ phải đối mặt với thử thách không hề đơn giản trước Fulham. Trận derby London này diễn ra tại Emirates vào ngày 2-5 và mang ý nghĩa sống còn với tham vọng vô địch của Pháo thủ. Một kết quả không như ý có thể mở ra cơ hội vàng cho Man City vượt lên. Áp lực càng lớn hơn khi Arsenal còn phải tính toán lực lượng cho đấu trường Champions League giữa tuần.

Các cặp đấu còn lại cũng góp phần tạo nên vòng đấu sôi động. Leeds United gặp Burnley vào rạng sáng 2-5, trong khi Brentford chạm trán West Ham United. Wolverhampton Wanderers đối đầu Sunderland, còn Newcastle United tiếp đón Brighton & Hove Albion.

Arsenal chạy đua vô địch khốc liệt với Man City. Ảnh: EPA.

Sang ngày 3-5, AFC Bournemouth sẽ gặp Crystal Palace trước khi màn đại chiến giữa MU và Liverpool diễn ra.

Vòng 35 Ngoại hạng Anh là bước ngoặt lớn của mùa giải. Từ cuộc đua vô địch đến cuộc chiến tốp 4, mọi sai lầm lúc này đều phải trả giá đắt. Chỉ cần một khoảnh khắc lỏng lẻo, cục diện cả mùa có thể thay đổi ngay lập tức.