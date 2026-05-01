MU đủ sức lật đổ Man City và Arsenal để lên ngôi Premier League 01/05/2026 11:50

(PLO)- Tinh thần lạc quan tại MU đang lên rất cao sau chuỗi trận khởi sắc dưới thời HLV Michael Carrick cùng tham vọng vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Tiền vệ Mason Mount tin rằng MU có thừa sức bước vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải tới. Sự tự tin của Mount không đến từ cảm xúc nhất thời.

Kể từ khi Carrick tiếp quản ghế huấn luyện, Manchester United đã thay đổi rõ rệt cả về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Trong 13 trận dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ người Anh, MU thắng 9, hòa 2 và chỉ nhận 2 thất bại. Thành tích này giúp đội chủ sân Old Trafford leo lên vị trí thứ ba với 61 điểm, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League.

Hiện tại, MU đang hơn Aston Villa 3 điểm ở vị trí thứ năm, khoảng cách đủ cho họ tự tin nhưng chưa cho phép chủ quan. Dù vậy, màn hồi sinh mạnh mẽ trong giai đoạn cuối mùa đã mang lại niềm tin rằng đội bóng đang đi đúng hướng.

HLV Carrick làm mới đội hình cũ của Man United. Ảnh: EPA.

Với Mason Mount, chức vô địch Ngoại hạng Anh là mục tiêu đặc biệt. Dù từng đăng quang Champions League trong màu áo Chelsea, tiền vệ người Anh thừa nhận danh hiệu quốc nội vẫn là giấc mơ lớn từ thuở nhỏ. Anh khẳng định Premier League là chiếc cúp mình luôn khao khát và tin MU có đủ khả năng chinh phục nếu duy trì được sự ổn định.

Mount cho rằng nền tảng của Quỷ đỏ hiện tại đã vững hơn nhiều so với trước. Dù mùa này vẫn còn khoảng cách với Arsenal và Man City, MU đã thể hiện những tín hiệu tích cực khi chạm trán các đối thủ lớn như Arsenal hay Liverpool. Theo anh, vấn đề quan trọng nhất không còn nằm ở chất lượng đội hình, mà chính là khả năng giữ phong độ trong cả mùa giải.

Mason Mount tin tưởng Manchester United có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa sau. Ảnh: EPA.

Tiền vệ sinh năm 1999 nhấn mạnh MU cần thực tế, nhưng cũng có quyền tin vào chính mình. Nếu đội bóng tận dụng tốt giai đoạn tiền mùa giải để hoàn thiện lối chơi, họ hoàn toàn có thể trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa 2026-2027.

Manchester United đã trải qua hơn một thập kỷ chờ đợi danh hiệu Ngoại hạng Anh, kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2012. Giờ đây, với hiệu ứng Carrick và tinh thần đang lên cao, người hâm mộ có lý do để hy vọng Old Trafford sẽ lại chứng kiến một cuộc hồi sinh thật sự.