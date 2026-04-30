Bán kết Champions League điên cuồng với 11 bàn thắng, vé chung kết treo lơ lửng 30/04/2026 13:34

(PLO)- Loạt trận lượt đi bán kết Champions League 2025-2026 đã khép lại với kịch bản đầy căng thẳng, khi bốn đội đều đã ra sân, nhưng chưa có cái tên nào tạo được lợi thế đủ lớn để có thể yên tâm nghĩ đến trận chung kết.

Trận bán kết Champions League đầu tiên là màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich tại Parc des Princes. Trên sân nhà, PSG giành chiến thắng 5-4 trước đại diện Bundesliga trong trận cầu có tới 9 bàn thắng.

Đây là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn bậc nhất của mùa giải, khi cả hai đội cùng lựa chọn lối chơi tấn công cởi mở và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành đối phương.

Dù thắng trận, PSG vẫn chưa thể thở phào. Cách biệt chỉ một bàn là quá mong manh trước một Bayern đầy bản lĩnh. Trận lượt về tại Allianz Arena vào ngày 6-5 vì thế sẽ còn khốc liệt hơn, khi đội bóng Đức có cơ hội lật ngược tình thế ngay trên sân nhà.

Bayern vẫn còn nhiều cơ hội trên sân nhà ở trận tái đấu PSG. Ảnh: EPA.

Ở cặp bán kết còn lại, Atletico Madrid và Arsenal cũng rời sân với kết quả chưa thể làm hài lòng cả hai phía. Trận đấu tại Riyadh Air Metropolitano kết thúc với tỷ số 1-1, trong đó những tranh cãi về trọng tài và VAR trở thành điểm nóng.

Arsenal đứng trước cơ hội lớn để rời Madrid với chiến thắng khi trọng tài cho họ hưởng phạt đền ở phút 78 sau pha va chạm liên quan đến Eberechi Eze. Tuy nhiên, quyết định này bị hủy bỏ sau khi VAR can thiệp, khiến tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận.

Arsenal hòa đau đớn trên sân của Atletico. Ảnh: EPA.

Kết quả hòa khiến mọi thứ phải chờ đến trận lượt về tại Emirates. Arsenal có lợi thế sân nhà, nhưng Atletico vẫn là đối thủ cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt sau khi họ từng vượt qua Barcelona trên hành trình vào bán kết.

Sau lượt đi, cả hai cặp đấu đều còn nguyên sự khó lường. PSG, Bayern, Arsenal và Atletico đều hiểu rằng chỉ một sai lầm nhỏ ở lượt về cũng có thể khiến giấc mơ Champions League tan vỡ.