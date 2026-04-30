Arsenal mất oan phạt đền, Atletico thoát thua đầy tranh cãi 30/04/2026 08:57

(PLO)- Atletico Madrid và Arsenal đã cầm chân nhau 1-1 ở trận lượt đi bán kết Champions League trên sân Riyadh Air Metropolitano rạng sáng 30-4 theo giờ Việt Nam.

Dù có hai bàn thắng được ghi từ chấm 11 mét, điểm nóng lớn nhất của trận đấu giữa chủ nhà Atletico và Arsenal lại nằm ở quyết định gây tranh cãi của trọng tài Danny Makkelie cuối hiệp hai.

Arsenal nhập cuộc đầy chủ động dù phải làm khách. Sau nhiều nỗ lực gây sức ép, “Pháo thủ” được hưởng phạt đền ở phút 44 khi Viktor Gyokeres bị David Hancko phạm lỗi trong vòng cấm. Chính Gyokeres bước lên thực hiện và đánh bại Jan Oblak, đưa đại diện nước Anh vượt lên ngay trước giờ nghỉ.

Trọng tài gây tranh cãi trong trận lượt đi bán kết Champions League. Ảnh: EPA.

Sang hiệp hai, Atletico vùng lên mạnh mẽ và tìm được bàn gỡ ở phút 56. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Ben White để bóng chạm tay trong vòng cấm. Julian Alvarez không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền, quân bình tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Cao trào xuất hiện ở phút 78. Eberechi Eze ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Hancko, khiến trọng tài Makkelie lập tức chỉ tay vào chấm 11 mét cho Arsenal và rút thẻ vàng cho hậu vệ Atletico. Tuy nhiên, sau khi ra đường biên xem lại tình huống qua VAR, ông bất ngờ rút lại quyết định.

Atletico may mắn không thua trên sân nhà. Ảnh: EPA.

Phía Arsenal phản ứng dữ dội vì cho rằng Hancko đã có tác động đủ rõ để ngăn Eze tiếp tục pha bóng. Trong khi đó, trọng tài nhận định hậu vệ Atletico đã xử lý ở mức tối thiểu và tình huống không đủ cơ sở để thổi phạt đền.

Quyết định ấy khiến Arsenal đánh mất cơ hội vàng để tái lập lợi thế. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1, để lại nhiều tranh cãi trước màn tái đấu giữa hai đội.