HLV Arteta: 'Trọng tài đã cướp chiến thắng của Arsenal' 30/04/2026 09:08

(PLO)- HLV Mikel Arteta đã không giấu được sự bức xúc sau khi Arsenal bị từ chối một quả phạt đền quan trọng trong trận hòa 1-1 với Atletico Madrid ở lượt đi bán kết Champions League.

Trận đấu của đội khách Arsenal diễn ra trên sân Riyadh Air Metropolitano rạng sáng 30-4 của Atletico Madrid để lại dư âm tranh cãi dữ dội.

Tình huống khiến Arteta “bùng nổ” xảy ra ở cuối hiệp hai, khi Eberechi Eze ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với hậu vệ David Hancko. Trọng tài Danny Makkelie ban đầu lập tức chỉ tay vào chấm 11 mét. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR nhiều lần, ông bất ngờ thay đổi quyết định, khiến phía Arsenal phản ứng gay gắt.

HLV Arteta không phục quyết định của trọng tài. Ảnh: EPA.

Phát biểu sau trận, HLV Arteta khẳng định ông không thể chấp nhận cách xử lý tình huống này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết ông đã xem lại pha bóng cùng các cầu thủ và tin rằng đó là lỗi rõ ràng. Ông nhấn mạnh việc thay đổi quyết định sau khi đã xem VAR kỹ lưỡng là điều khó hiểu, đặc biệt trong một trận đấu đỉnh cao như bán kết Champions League.

HLV Arteta chia sẻ với TNT Sports rằng ông cảm thấy thất vọng sâu sắc vì quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Arsenal nuối tiếc vì lẽ ra phải có thêm 1 quả phạt đền. Ảnh: EPA.

Theo ông, đã có va chạm đủ để thổi phạt đền và việc “quay xe” sau nhiều lần kiểm tra khiến ông càng thêm bức xúc. Arteta nói thẳng trọng tài đã cướp chiến thắng của Arsenal.

Trước tình huống gây tranh cãi, hai đội đang hòa 1-1. Arsenal mở tỷ số nhờ cú sút phạt đền của Viktor Gyokeres ở phút 44, trước khi Julian Alvarez gỡ hòa cho Atletico cũng từ chấm 11 mét ở phút 56. Bàn thắng của Alvarez là pha lập công cuối cùng, nhưng chính quyết định gây tranh cãi sau đó mới là điều khiến trận đấu này bị nhớ đến.