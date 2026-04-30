Barca không mua Rashford, MU đẩy cho Tottenham 30/04/2026 12:58

(PLO)- Tương lai của Marcus Rashford tại Camp Nou đang rẽ sang hướng đầy bất lợi, từ chỗ từng được Barcelona xem là phương án đáng để mua đứt, tiền đạo người Anh giờ đứng trước khả năng phải rời Tây Ban Nha ngay sau khi mùa giải khép lại.

Rashford gia nhập Barca theo dạng cho mượn từ Manchester United và từng tạo ra tín hiệu tích cực trong giai đoạn đầu. Đến tháng 1, anh đã có 10 bàn thắng, khiến ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan cân nhắc nghiêm túc việc kích hoạt điều khoản mua đứt.

Tuy nhiên, phong độ sa sút trong nửa sau mùa giải đã làm mọi thứ đảo chiều. Kể từ tháng 2, Rashford chỉ ghi thêm 2 bàn, con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng dành cho một ngôi sao hưởng lương cao.

Điểm khiến HLV Hansi Flick thất vọng là Rashford không tạo được khác biệt trong những thời điểm Barca cần anh nhất. Khi Raphinha chấn thương, cơ hội mở ra rất rõ, nhưng tiền đạo người Anh lại không tận dụng được. Trong nhiều trận quan trọng, Flick thậm chí ưu tiên kéo Fermin Lopez hoặc Gavi sang cánh trái thay vì tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào Rashford.

Ngôi sao người Anh chững lại phong độ tại Barca. Ảnh: EPA.

Ngoài vấn đề chuyên môn, bài toán tài chính cũng khiến Barca phải lùi bước. Mức lương lớn của Rashford cộng với khoản phí mua đứt khoảng 30 triệu euro trở thành gánh nặng không phù hợp với kế hoạch chuyển nhượng của CLB. Thay vì dồn tiền cho anh, Blaugrana muốn ưu tiên ngân sách cho một trung phong thực thụ và một trung vệ thuận chân trái trong mùa hè tới.

Phía Manchester United cũng không còn xem Rashford là nhân tố nằm trong kế hoạch dài hạn. Sau những lần được gửi sang Aston Villa rồi Barcelona, khả năng anh tiếp tục gắn bó với Old Trafford ngày càng thấp. Điều đó mở ra cơ hội cho các đội bóng khác, trong đó Tottenham đang nổi lên như điểm đến đáng chú ý.

Số 14 không còn ghi bàn thắng đều đặn cho Barcelona. Ảnh: EPA.

Spurs dưới thời HLV Roberto De Zerbi được cho là chuẩn bị cải tổ mạnh mẽ đội hình. Nếu trụ lại Ngoại hạng Anh, đội bóng Bắc London sẵn sàng theo đuổi ngôi sao người Anh, đồng thời nhắm thêm trung vệ Marcos Senesi của Bournemouth.

Với Rashford, lựa chọn bến đỗ mới lúc này có ý nghĩa sống còn. Anh vẫn muốn cạnh tranh suất dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh, nhưng điều đó chỉ khả thi nếu anh được thi đấu đều đặn và tìm lại phong độ đã mất.