Nóng: FIFA chốt sổ Iran tham dự World Cup tại Mỹ 01/05/2026 11:07

(PLO)- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng khẳng định Iran vẫn sẽ góp mặt tại World Cup 2026 và thi đấu trên đất Mỹ đúng theo lịch trình đã được công bố.

Sự hiện diện của Iran tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh từng trở thành đề tài gây tranh cãi sau những căng thẳng liên quan đến các cuộc tấn công giữa Mỹ, Israel và Iran. Bối cảnh chính trị phức tạp khiến nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu đội tuyển Iran có thể tham dự giải đấu được tổ chức tại Mỹ hay không.

Trước sức ép dư luận, FIFA nhiều lần bị yêu cầu làm rõ quan điểm. Tại Đại hội FIFA ở Vancouver, Infantino đã đưa ra câu trả lời dứt khoát là tuyển Iran sẽ tham dự World Cup 2026 và sẽ thi đấu tại Mỹ.

Người đứng đầu FIFA nhấn mạnh bóng đá có trách nhiệm kết nối con người, đặc biệt trong những giai đoạn thế giới tồn tại nhiều chia rẽ. Theo ông, FIFA sẽ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh đoàn kết các quốc gia thông qua bóng đá, với sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch FIFA Infantino tái khẳng định đội tuyển Iran vẫn thi đấu ở vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ như lịch đã ban hành. Ảnh: EPA.

Infantino cũng bày tỏ niềm tin rằng World Cup 2026 là một cơ hội để chứng minh sức mạnh gắn kết của môn thể thao vua. Ông cho rằng các sự kiện lớn như Đại hội FIFA, các trận đấu quốc tế và vòng chung kết World Cup sắp tới sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần tích cực đến người hâm mộ toàn cầu.

Theo kết quả bốc thăm, Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Các trận đấu của bảng này dự kiến diễn ra tại Seattle, Inglewood và Vancouver. Với tuyên bố mới nhất từ FIFA, tương lai của đội bóng Vùng Vịnh tại World Cup 2026 xem như đã được xác nhận, bất chấp những tranh cãi chính trị vẫn còn âm ỉ.