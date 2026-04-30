Sốc: Lý do Ronaldo không uống... trà sữa 30/04/2026 13:50

(PLO)- Một tiết lộ đáng chú ý từ người từng làm việc sát cánh với Cristiano Ronaldo đã làm dấy lên nhiều tranh luận về chế độ dinh dưỡng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Giorgio Barone, cựu đầu bếp riêng của CR7 trong thời gian anh khoác áo Juventus, cho biết việc loại bỏ sữa khỏi thực đơn của Ronaldo không phải ngẫu nhiên mà dựa trên quan điểm khoa học tự nhiên.

Theo Barone, con người vốn không được “thiết kế” để tiêu thụ sữa của loài khác sau giai đoạn sơ sinh. Ông lập luận rằng trong tự nhiên, không có sinh vật nào duy trì thói quen uống sữa sau vài tháng đầu đời. Vì vậy, ông khuyến nghị các vận động viên chuyên nghiệp nên tránh thực phẩm này nếu muốn tối ưu thể trạng.

Khán giả vẫn cuồng nhiệt hâm mộ CR7 ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp. Ảnh: EPA.

Không dừng lại ở sữa, chế độ ăn của Ronaldo còn được kiểm soát chặt chẽ ở nhiều khía cạnh. Các loại đồ uống như cà phê sữa hay trà sữa đều bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, anh chỉ sử dụng espresso nguyên chất hoặc trà đen, nhằm hạn chế tối đa các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa và hiệu suất cơ thể.

Một chi tiết thú vị khác là Barone cũng đặt ra quy tắc sinh hoạt nghiêm ngặt, trong đó có việc hạn chế chơi game vào ban đêm. Theo ông, thói quen này dễ dẫn đến ăn vặt và làm rối loạn giấc ngủ, yếu tố quan trọng đối với quá trình phục hồi của một vận động viên đỉnh cao.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha trong màu áo Al Nassr vẫn chạy tốt ở tuổi hơn 41. Ảnh: EPA.

Dù kiêng khem nhiều thứ, thực đơn hàng ngày của Ronaldo vẫn rất giàu dinh dưỡng. Anh tiêu thụ nhiều protein từ trứng, cá và đặc biệt là nội tạng động vật như gan, món ăn được xem là “siêu thực phẩm” theo quan điểm của Barone. Kết hợp với cường độ tập luyện cao, chế độ này giúp CR7 duy trì thể hình ấn tượng dù đã bước sang tuổi 41.

Việc giữ được phong độ ổn định trong thời gian dài giúp Ronaldo tiếp tục nuôi tham vọng góp mặt tại World Cup 2026. Sự bền bỉ của anh đang trở thành ví dụ hiếm hoi trong bóng đá hiện đại, khi tuổi tác thường là rào cản lớn với các cầu thủ chuyên nghiệp.