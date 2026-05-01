Man United mua “ngọc quý” của Barca 01/05/2026 13:23

Theo tờ Sport, chủ sân Old Trafford muốn bổ sung nhân sự cho hành lang trái và xem cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha Balde là một phương án đáng chú ý trong đội hình Man United.

Balde vẫn còn hợp đồng với Barcelona đến năm 2028, nhưng vị trí của anh tại đội bóng xứ Catalan không còn thật sự chắc chắn. Mùa này, hậu vệ sinh năm 2003 không thường xuyên được đá chính như kỳ vọng, khiến tương lai của anh bắt đầu xuất hiện nhiều đồn đoán.

Bên cạnh Balde, Jules Kounde cũng đang nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng lớn. Điều này đặt Barcelona vào thế phải cân nhắc nếu nhận được những lời đề nghị đủ hấp dẫn trong mùa hè tới.

Đội hình của MU cần thêm 1 hậu vệ trái. Ảnh: EPA.

Với Man United, vị trí hậu vệ trái là khu vực cần được nâng cấp. Quỷ đỏ tin rằng Balde có thể mang đến tốc độ, khả năng hỗ trợ tấn công và sự linh hoạt cần thiết cho hệ thống chiến thuật của đội bóng. Tuổi đời còn trẻ cũng khiến anh trở thành khoản đầu tư dài hạn đáng để theo đuổi.

Dù vậy, thương vụ này chắc chắn không rẻ. Barcelona có thể yêu cầu mức phí hơn 50 triệu euro, tương đương khoảng 43 triệu bảng Anh. Đội bóng Tây Ban Nha không chủ động đẩy Balde ra đi, nhưng cũng khó bỏ qua nếu nhận được một lời đề nghị lớn từ Man United.

Tài năng trẻ đang lên Balde. Ảnh: EPA.

Về phía cầu thủ, Balde hiện chưa có động thái nào cho thấy anh muốn rời Camp Nou. Vì thế, MU sẽ phải thuyết phục cả Barcelona lẫn chính hậu vệ này nếu muốn biến sự quan tâm thành một thương vụ thật sự.

Kỳ chuyển nhượng hè vì vậy có thể trở thành thời điểm quyết định tương lai của Balde, trong lúc Manchester United tiếp tục tìm kiếm mảnh ghép mới để gia cố hàng thủ.