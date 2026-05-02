Nam thanh niên mua 16.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam 02/05/2026 12:59

(PLO)- 16.000 viên ma túy này được nam thanh niên mua từ Lào về để dùng và bán lại kiếm lời.

Ngày 2-5, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin vừa phối hợp bắt giữ một nam thanh niên cùng 16.000 viên ma túy dạng tổng hợp.

16.000 viên ma tuý bị phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA

Theo đó, khoảng 17 giờ 55 phút ngày 1-5, Công an xã Tân Lập cùng các lực lượng liên quan phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 74AH-027.99 có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy.

Nam thanh niên bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CA

Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận nam thanh niên và khống chế bắt giữ, thu giữ được 16.000 viên nén ma túy có màu hồng và màu xanh.

Qua đấu tranh, nam thanh niên khai nhận tên HVB (25 tuổi, trú tại Bản Cồn, xã Tân Lập) và số viên nén trên là ma túy tổng hợp được mua từ Lào về để sử dụng và bán kiếm lời.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra làm rõ.