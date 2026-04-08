Bắt quả tang 2 người vận chuyển ma tuý, thu giữ súng có đạn đã lên nòng 08/04/2026 13:23

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt quả tang 2 người tàng trữ, vận chuyển ma tuý, thu giữ 1 khẩu súng ngắn có đạn đã lên nòng.

Ngày 8-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Công Tấn (28 tuổi) và Nguyễn Minh Dư (23 tuổi, cùng ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) về tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thông tin ban đầu, chiều 3-4, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an xã Bình Trưng bắt quả tang Tấn và Dư đang tàng trữ, vận chuyển ma tuý tại 1 tuyến đường nông thôn thuộc ấp Tây, xã Bình Trưng.

Trong quá trình bắt giữ, Tấn có hành vi chống đối làm 1 cán bộ bị xây xát.

Khám xét người của Tấn, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn bắn đạn chì, bên trong hộp tiếp đạn có 10 viên, trong đó 1 viên đạn đã lên nòng. Ngoài ra, tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 túi xách, bên trong có 2 gói nilon chứa ma túy và nhiều viên thuốc lắc cùng các dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét nơi ở của Tấn tại ấp Tây, xã Bình Trưng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 10 túi nilon bên trong chứa ma tuý, thuốc lắc, cùng các dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy. Ngoài ra tại đây công an còn phát hiện nhiều viên đạn và một số hung khí nguy hiểm.

Bước đầu Tấn thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Nguyễn Công Tấn, thu giữ tang vật là ma tuý, súng ngắn bắn đạn chì.

Bị can Nguyễn Minh Dư.

Mở rộng điều tra, công an mời làm việc đối tượng Trần Minh Quý (26 tuổi, ngụ xã Bình Trưng). Qua kiểm tra cho thấy Quý dương tính với chất ma tuý. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã bàn giao Quý cho Công an xã Bình Trưng để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo công an, Tấn vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6-2025 về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Còn Quý là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tiếp tục điều tra làm rõ.