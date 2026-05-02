Vụ án mạng lúc rạng sáng khiến 1 người tử vong 02/05/2026 11:26

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án mạng xảy ra rạng sáng 2-5 khiến một người tử vong.

Ngày 2-5, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), khiến một người tử vong.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: N.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 15 ngày 2-5, anh Trần Huy Hoàng (17 tuổi, ngụ xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) đang uống rượu cùng bạn bè trước một quán cà phê trên địa bàn thôn 3, xã Ea Kar.

Lúc đó, Nguyễn Hoàng Mỹ Nghi (16 tuổi, ngụ xã Thạnh An, TP Cần Thơ) đi ngang qua. Do có mâu thuẫn từ trước, Nghi gọi Hoàng ra ngoài nói chuyện và dẫn đến xô xát.

Hoàng đã vào bên trong quán cà phê lấy một con dao rồi quay ra phía trước quán. Cùng lúc đó, Nguyễn Tiến Tùng (28 tuổi, ngụ xã Ea Kar) cùng hai người khác đi tới, xông vào đánh nhau với Hoàng.

Trong quá trình xô xát, Tùng sử dụng dao mang theo từ trước đâm Hoàng tử vong.

Sau khi gây án, Tùng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.