Nam sinh lớp 12 tử vong, cựu thiếu tá CSGT bị khởi tố: Dung tích xi-lanh xe máy đôn gấp 3 lần 30/04/2026 08:28

(PLO)- Công an Đắk Lắk xác định, xe máy do nam sinh lớp 12 điều khiển liên quan vụ tai nạn trên quốc lộ 29 được đôn lên gấp ba lần.

Ngày 30-4, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã có kết luận giám định về số khung, số máy và dung tích xi lanh của xe máy 47AB-325.78, phương tiện trong vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 29, khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk công bố thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: T.T

​Theo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, dung tích động cơ gắn trên xe máy liên quan vụ tai nạn tại thời điểm giám định là 155,7 cm3.

Trong khi đó, xe gắn máy, nhãn hiệu tương tự gửi giám định sau khi xuất xưởng có dung tích động cơ là 49,5 cm3 hay còn gọi là xe 50cc.

Theo công an, để tăng dung tích thực tế của động cơ, thường sẽ có phương pháp đôn dên (thanh truyền) bằng cách thay thế dên dài hơn để tăng hành trình kết hợp xoáy nòng (dùng phương pháp tiện để mở rộng đường kính bên trong và lắp piston lớn hơn).

Như PLO đã thông tin, trưa 15-4, em VĐQ (học sinh lớp 12, ngụ xã Cư Pơng) chạy xe máy 47AB-325.78 lưu thông trên quốc lộ 29 và tông vào mương nước bên đường dẫn đến tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xuất hiện xe chuyên dụng do một CSGT gần hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát này đã quay xe bỏ đi, không cứu giúp người bị nạn.

Hôm 23-4, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp báo, công bố thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông nói trên.

Xe máy liên quan vụ tai nạn. Ảnh chụp màn hình

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ thuộc Trạm CSGT Krông Búk.

Trước khi khởi tố, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng.

Qua điều tra, xác định hôm 15-4, khi tuần tra, thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng phát hiện em VĐQ có dấu hiệu vi phạm.

Xe máy của nam sinh chạy với tốc độ cao trước khi xảy ra tai nạn

Tuy nhiên, Thiếu tá Hoàng không ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, mà tiến hành truy đuổi. Quá trình bỏ chạy, em Q tông vào mương nước bên đường. Khi thấy tai nạn, Thiếu tá Hoàng không dừng xe, cứu người bị nạn mà quay xe rời đi.

Hành vi của Thiếu tá Hoàng đã cấu thành tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng được quy định tại Khoản 2, Điều 132 Bộ Luật Hình sự.

