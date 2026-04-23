Họp báo Đắk Lắk: Thiếu tá CSGT ở Đắk Lắk bị khởi tố vì không cứu giúp học sinh bị tai nạn 23/04/2026 09:39

Ngày 23-4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công bố một số nội dung, vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh được báo chí, dư luận quan tâm, trong đó có vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Buổi họp báo diễn ra tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp.

+ Khởi tố nguyên CSGT tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc 9 giờ 30, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ án.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ thuộc Trạm CSGT Krông Búk.

Theo Đại tá Tuấn, qua điều tra, xác định hôm 15-4, khi tuần tra, thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng phát hiện em VĐQ (18 tuổi, học sinh lớp 12, ngụ xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) có dấu hiệu vi phạm.

Tuy nhiên, Thiếu tá Hoàng không ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, mà tiến hành truy đuổi. Quá trình bỏ chạy, em Q tông vào mương nước bên đường. Khi thấy tai nạn, Thiếu tá Hoàng không dừng xe, cứu người bị nạn mà quay xe rời đi.

Cuộc họp báo có đại diện VKS tham dự

Hành vi của Thiếu tá Hoàng có dấu hiệu của tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng được quy định tại Khoản 2, Điều 132 Bộ Luật Hình sự.

+ Không có chuyện bao che trong xử lý vi phạm

Đại tá Tuấn nói thêm, từ đầu mỗi năm học, lực lượng CSGT tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tham gia giao thông đối với học sinh trên địa bàn.

Hiện nay nổi lên vấn đề các cháu đi xe đạp điện. Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến học sinh, phụ huynh. Nếu phụ huynh, học sinh không chấp hành mà đưa cho con cháu sử dụng phương tiện không được phép thì sẽ xử lý nghiêm.

Theo Đại tá Tuấn, thời gian qua có thông tin xuyên tạc, cho rằng Công an tỉnh Đắk Lắk bao che vụ việc.

Toàn cảnh buổi họp báo

“Tôi khẳng định, mọi người dân, cán bộ có vi phạm đều bị xử lý đúng quy định, đúng quy trình thủ tục chứ không có sự bao che. Hiện chúng tôi đã xử lý, khởi tố rồi, giờ chờ giai đoạn truy tố, xét xử”, Đại tá Tuấn nói thêm.

Ngay sau phần thông tin vụ tai nạn, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin một số vụ việc dư luận quan tâm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã đình chỉ công tác đối với Thiếu tá NQH, cán bộ Trạm CSGT Krông Búk để phục vụ điều tra liên quan vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì tai nạn giao thông.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết khi kết thúc điều tra, sẽ tổ chức họp báo, công bố thông tin về vụ việc.