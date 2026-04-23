Công an Đắk Lắk họp báo vụ tai nạn giao thông khiến học sinh lớp 12 tử vong 23/04/2026 08:11

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức họp báo vào sáng nay 23-4 để cung cấp thông tin liên quan vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong.

Sáng 23-4, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về thời gian tổ chức họp báo, công bố nội dung một số vụ việc mà báo chí, dư luận quan tâm, trong đó có vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong.

Xe máy của nam sinh lao vào mương nước bên đường. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, thời gian họp báo được tổ chức lúc 9 giờ 30 ngày 23-4, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã đình chỉ công tác đối với Thiếu tá NQH, cán bộ Trạm CSGT Krông Búk để phục vụ điều tra liên quan vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì tai nạn giao thông.

Như PLO đã thông tin, khoảng 11 giờ 29 ngày 15-4, tại quốc lộ 29, thuộc địa phận xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến em VĐQ (18 tuổi, học sinh lớp 12, ngụ xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, em Q điều khiển xe máy 47AB-325.78, lưu thông trên quốc lộ 29 và lao xuống mương thoát nước ở bên đường.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với VKSND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Trên mạng xã hội xuất hiện clip liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong. Theo clip, khi xảy ra tai nạn, có một xe máy chạy theo phía sau nam sinh. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện đã quay đầu rời đi.

Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk mới có thông tin chính thức về thời gian họp báo. Tuy nhiên, thời gian qua, một số thông tin xuyên tạc, sai sự thật cho rằng buổi họp báo đã diễn.