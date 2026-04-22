Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Đình chỉ công tác thiếu tá CSGT 22/04/2026 12:56

(PLO)- Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đình chỉ công tác một thiếu tá CSGT để phục vụ điều tra liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Ngày 22-4, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã đình chỉ công tác đối với Thiếu tá N.Q.H, cán bộ Trạm CSGT Krông Búk để phục vụ điều tra liên quan vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì tai nạn giao thông.

Xe máy của nam sinh lao vào mương nước bên đường. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 11 giờ 29 ngày 15-4, tại Quốc lộ 29 thuộc địa phận xã Cư Pơng, huyện Krông Búk xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến em V.Đ.Q (18 tuổi, học sinh lớp 12, ngụ xã Cư Pơng) tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, em Q. điều khiển xe máy biển số 47AB-325.78, lưu thông trên Quốc lộ 29 và lao xuống mương thoát nước ở bên đường.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với VKSND tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra. Khi có kết quả, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức họp báo công khai để thông báo rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí và người dân.