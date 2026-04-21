Công an Đắk Lắk khẳng định chưa có thông tin chính thức vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong 21/04/2026 18:06

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định chưa tổ chức họp báo, chưa có thông tin chính thức vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Ngày 21-4, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng công an đã tiếp nhận nhiều tin giả liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo thông tin về vụ tai nạn trên. Thực tế, cuộc họp báo chưa diễn ra nhưng một số trang mạng xã hội đã bịa đặt, tung tin sai sự thật.

Nam sinh tử vong sau khi tông xe vào mương nước bên đường. Ảnh chụp màn hình

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không lan truyền, chia sẻ các nội dung sai sự thật về vụ việc khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

"Cuộc họp báo chính thức về vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong sẽ được cơ quan chức năng tổ chức khi có kết luận điều tra xác minh vụ việc"- Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Trước đó, khoảng 11 giờ 29 ngày 15-4, trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông làm em VĐQ (18 tuổi, học sinh lớp 12, ngụ xã Cư Pơng) tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, em Q điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 29 và lao trúng mương nước bên đường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp VKSND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra nguyên nhân. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tổ chức thăm hỏi, động viên người thân nam sinh bị nạn.

Trên mạng xã hội xuất hiện clip liên quan vụ tai nạn nói trên. Theo clip được đăng tải, thời điểm nam sinh tông vào mương nước, có một mô tô chạy theo phía sau. Tuy nhiên, người này đã điều khiển mô tô quay đầu rời đi.