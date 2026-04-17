Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ họp báo, thông tin vụ tai nạn khiến một học sinh tử vong 17/04/2026 17:23

(PLO)- Sau khi có kết quả điều tra vụ tai nạn khiến một học sinh tử vong, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin rộng rãi.

Ngày 17-4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã báo cáo thông tin ban đầu về vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong trên địa bàn xã Cư Pơng (tỉnh Đắk Lắk) cho Cục Cảnh sát giao thông.

Theo đó, khoảng 11 giờ 29 ngày 15-4, tại quốc lộ 29 (thuộc địa phận xã Cư Pơng), em VĐQ (18 tuổi, học sinh lớp 12, ngụ xã Cư Pơng) điều khiển xe máy 47AB-325.78 lưu thông trên đường thì bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên đường. Vụ tai nạn khiến em Q tử vong.

Xe máy của nam sinh lao vào mương nước. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với VKSND tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nói trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra.

Khi có kết quả điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức họp báo, công khai về kết quả điều tra, xác minh để thông báo rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí và người dân.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip liên quan vụ tai nạn nói trên. Theo nội dung clip được đăng tải, khi nam sinh lớp 12 bị tai nạn tử vong, có một xe máy chạy theo phía sau. Tuy nhiên, người điều khiển xe máy đã quay xe rời đi.