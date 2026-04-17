Khởi tố thanh niên trộm ô tô rồi gây tai nạn vì không biết lái 17/04/2026 16:22

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố một thanh niên trộm ô tô và gây tai nạn vì không biết lái.

Ngày 17-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Y Gin Ta Byă (19 tuổi, ngụ xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra tội trộm cắp tài sản.

Bị can Y Gin Ta Byă tại công an. Ảnh: S.Đ

Liên quan vụ án, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Hồng Hiền (15 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), người cùng Y Gin Ta Byă đi trộm ô tô.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 13-4, Y Gin Ta Byă cùng Lê Hồng Hiền rủ nhau đi ăn nhậu.

Đến khoảng 2 giờ ngày 14-4, Y Gin Ta Byă rủ Hiền đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Khi đi trên đường Hùng Vương, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, cả hai thấy một xe ô tô đậu trên lề đường, không người trông coi, không khóa cửa và để chìa khóa trên xe.

Sau một lúc lục lọi nhưng không có tài sản gì, Y Gin Ta Byă rủ Hiền lấy trộm ô tô thì Hiền đồng ý. Sau đó, Y Gin Ta Byă điều khiển xe ôtô chở Hiền lưu thông hết đường Hùng Vương rồi rẽ phải lên đường Trần Quý Cáp.

Tuy nhiên, do không làm chủ được tốc độ, ô tô do Y Gin Ta Byă đã tông hỏng một xe tải đang dừng ở vỉa hè. Sau đó, ô tô do Y Gin Ta Byă điều khiển lao lên dải phân cách cứng giữa đường Trần Qúy Cáp mới dừng lại.

Gây tai nạn xong, cả hai mở cửa ô tô thoát ra ngoài, bỏ trốn nhưng bị lực lượng chức năng tuần tra phát hiện, bắt giữ.