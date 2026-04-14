2 thanh niên không biết lái xe đi trộm ô tô rồi leo cây dừa để trốn 14/04/2026 12:06

(PLO)- Sau ba chầu nhậu liên tục, hai thanh niên không ai biết lái xe nhưng vẫn trộm ô tô. Sau khi gây tai nạn, cả hai leo cây dừa để trốn.

Ngày 14-4, Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai Y Ginta Byă (19 tuổi, ngụ xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), Lê Hồng Hiền (16 tuổi, ngụ xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra vụ trộm cắp ô tô, tai nạn trên địa bàn.

Công an lấy lời khai hai nghi phạm trộm ô tô. Ảnh: V.T

Theo thông tin ban đầu, tối 13-4, Y Ginta Byă và Lê Hồng Hiền hẹn nhau đến ăn nhậu tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sau ba chầu nhậu liên tiếp, cả hai bàn với nhau đi dọc các đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, các xã, phường lân cận để trộm cắp tài sản.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 14-4, cả hai đến trước số nhà 413 đường Hùng Vương, phường Tân Lập thì phát hiện ô tô 47T-3727 loại bảy chỗ, không khóa cửa xe, bỏ quên chìa khóa trong xe.

Dù không biết lái xe, không có bằng lái nhưng Y Ginta Byă vẫn nổ máy, điều khiển ô tô rời đi.

Khi đi trên đường Trần Quý Cáp thuộc phường Tân Lập, Y Ginta Byă không làm chủ được tay lái, khiến ô tô 47T-3727 tông vào xe tải 54Y-9446 đang đậu bên phải lề đường.

Ô tô 47T-3727 do Y Ginta Byă điều khiển tiếp tục lao về phía trước, leo lên dải phân cách cứng giữa đường mới dừng lại.

Ô tô liên quan vụ việc bị hư hỏng nặng. Ảnh: V.T

Sau khi gây tai nạn, Y Ginta Byă và Lê Hồng Hiền bỏ ô tô vừa trộm cắp lại rồi lẩn trốn.

Công an phường Tân Lập phối hợp cùng các đơn vị liên quan truy xét, bắt được hai nghi phạm khi cả hai đang trèo lên một cây dừa gần khu vực xảy ra tai nạn để lẩn trốn.

Bước đầu, Y Ginta Byă và Lê Hồng Hiền khai trộm ô tô với mục đích cất giấu rồi tìm cách bán để lấy tiền tiêu xài.