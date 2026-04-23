Khởi tố thiếu tá CSGT ở Đắk Lắk vì không cứu giúp học sinh bị tai nạn 23/04/2026 09:48

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can là cán bộ CSGT vì không cứu giúp người bị nạn là học sinh bị tai nạn giao thông.

Sáng 23-4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công bố thông tin vụ tai nạn giao thông khiến học sinh lớp 12 tử vong.

Tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ thuộc Trạm CSGT Krông Búk.

Clip xe chuyên dụng xuất hiện tại khu vực xảy ra tai nạn.

Theo Đại tá Tuấn, qua điều tra, xác định hôm 15-4, khi tuần tra, thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng phát hiện em VĐQ (18 tuổi, học sinh lớp 12, ngụ xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) có dấu hiệu vi phạm.

Tuy nhiên, Thiếu tá Hoàng không ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, mà tiến hành truy đuổi. Quá trình bỏ chạy, em Q tông vào mương nước bên đường. Khi thấy tai nạn, Thiếu tá Hoàng không dừng xe, cứu người bị nạn mà quay xe rời đi.

Như PLO đã thông tin, khoảng 11 giờ 29 ngày 15-4, tại quốc lộ 29, thuộc địa phận xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến em VĐQ (18 tuổi, học sinh lớp 12, ngụ xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Đại tá Võ Duy Tuấn chủ trì buổi họp báo. Ảnh: T.T

Thời điểm xảy ra tai nạn, em Q điều khiển xe máy 47AB-325.78, lưu thông trên quốc lộ 29 và lao xuống mương thoát nước ở bên đường.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với VKSND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Xe của nam sinh tông vào mương nước. Ảnh chụp màn hình

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.