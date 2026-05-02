Tài xế tông nữ công nhân trong đêm rồi lái xe bỏ trốn đã bị bắt 02/05/2026 05:30

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Trọng Tuân về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Trọng Tuân (sinh năm 1994, trú tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Tuân bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định và lệnh đối với Hoàng Trọng Tuân

Trước thời điểm gây tai nạn, Tuân làm công nhân tại một khu công nghiệp và thuê trọ cùng vợ tại tổ dân phố Liên Sơn, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 26-4-2026, Tuân điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20B-169.85 về nhà tại xã Đồng Hỷ.

Khi di chuyển trên đường Phan Đình Phùng (thuộc tổ 8, phường Phan Đình Phùng), do sử dụng điện thoại khi lái xe và thiếu chú ý quan sát, Tuân đã tông vào chị TTM (sinh năm 1971, trú tại phường Phan Đình Phùng). Chị M là công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty cổ phần Thương mại và Đô thị Thái Nguyên, đang thực hiện nhiệm vụ thu gom rác. Vụ va chạm khiến chị M bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra sự việc, Tuân tiếp tục điều khiển xe cố ý vượt đèn đỏ tại ngã tư giao nhau giữa đường Phan Đình Phùng và đường Minh Cầu để về nhà. Đến sáng 27-4, Tuân đưa xe đến một gara ô tô trên địa bàn phường Phan Đình Phùng để sửa chữa phần hỏng hóc nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành thực nghiệm hiện trường

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với công an các địa phương khẩn trương điều tra, truy xét. Dù vụ việc xảy ra đêm muộn và thiếu thông tin, nhưng đến ngày 28-4, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng và triệu tập Hoàng Trọng Tuân làm việc, đồng thời tạm giữ chiếc ô tô liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Hoàng Trọng Tuân theo quy định của pháp luật.