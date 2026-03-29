Khởi tố 8 bị can vụ đập phá ô tô, hành hung người mua sầu riêng ở Đồng Tháp 29/03/2026 20:32

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố tám bị can liên quan vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Ngũ Hiệp sau vụ mâu thuẫn mua bán sầu riêng dẫn đến đập phá ô tô, hành hung người khác.

Tối 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố tám bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ rượt đuổi, đập phá xe ô tô khi đi mua bán sầu riêng.

Trong đó, cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (29 tuổi) và Nguyễn Trọng Thường (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Bùi Võ Khôi Nguyên (19 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk). Năm bị can còn lại do chưa đủ 18 tuổi nên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ tối 19-3-2026, anh Nguyễn Tấn Hiền (ngụ tỉnh Đắk Lắk) cùng bốn người khác đến mua sầu riêng tại một vựa trên địa bàn ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 20-3, trong quá trình thương lượng mua bán, hai bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau. Sau đó, anh Hiền cùng nhóm của mình lên xe ô tô rời đi.

Lúc này, các đối tượng tại vựa sầu riêng cho rằng nhóm anh Hiền mua sầu riêng không trả tiền nên sử dụng xe ô tô đuổi theo. Khi đến khu vực gần ngã tư Hưng Long, thuộc ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp, các đối tượng đuổi kịp, dùng ghế đập phá kính xe ô tô và hành hung bốn người trong nhóm của anh Hiền.

Sau khi được mọi người can ngăn, hai bên trao đổi và xác định nguyên nhân do hiểu lầm. Nhóm tại vựa sầu riêng đã đưa những người bị thương đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Ngũ Hiệp phối hợp Viện kiểm sát Nhân dân Khu vực 4 khẩn trương xác minh, làm việc với những người có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.