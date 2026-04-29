Đà Nẵng: Điều chỉnh giao thông một số tuyến đường dịp lễ 30-4 và 1-5 29/04/2026 20:01

(PLO)- TP Đà Nẵng sẽ tổ chức cấm đường, cấm dừng, đỗ một số tuyến đường, khu vực để phục vụ chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" và các hoạt động bên lề.

Tối 29-4, Công an TP Đà Nẵng thông báo triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” và các hoạt động bên lề tại TP này. TP sẽ cấm đường một số tuyến, khu vực.

Chi tiết cấm đường, cấm dừng, đỗ phương tiện. Ảnh: CA

Cụ thể, cấm toàn bộ phương tiện dừng, đỗ trên tuyến Bạch Đằng đoạn từ cầu Rồng đến Thái Phiên (trừ các phương tiện có phù hiệu xe phục vụ chương trình).

Từ 16-24 giờ ngày 29-4 và các ngày 1, 2-5: Cấm toàn bộ phương tiện dừng, đỗ trên tuyến Lý Nam Đế, đường dẫn phía Bắc (bờ Đông) cầu Rồng, đường Mai Hắc Đế (đoạn từ Triệu Việt Vương đến đường dẫn phía Bắc bờ Đông cầu Rồng), đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Triệu Việt Vương - Hà Thị Thân).

Cấm đường từ 18-24 giờ đến 30-4: Cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên cầu Rồng theo hướng từ phường An Hải sang phường Hải Châu (từ bờ Đông sang bờ Tây), chiều ngược lại lưu thông bình thường.

Từ 18-24 giờ các ngày 1 và 2-5: Cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên cầu Rồng.

Sử dụng bãi đỗ xe, các khu vực đất trống xung quanh các tuyến đường Bạch Đằng, Bình Minh 7, Bình Minh 8, Bình Minh 9, Bình Minh 10, Trần Văn Trứ để làm bãi đỗ xe cho người dân tham dự chương trình.

Sử dụng bãi đỗ phương tiện tại trước Cổ Viện Chàm làm khu vực bãi đỗ xe cho VIP, đại biểu tham dự diễu hành Chương trình Gala.

Công an TP cũng sẽ cấm các tàu, thuyền di chuyển trên sông Hàn trong khu vực 200m từ cầu Rồng trở về thượng lưu và hạ lưu (đoạn từ giữa cầu Rồng đến mép bờ Đông Sông Hàn), trong các khoảng thời gian: ngày 29, 30-4 và ngày 2-5: 18-22 giờ.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Công an TP Đà Nẵng sẽ triển khai các biện pháp cấm, cắt đường, điều hòa, hướng dẫn giao thông phù hợp với tình hình, lưu lượng, mật độ phương tiện tham gia giao thông.

Chương trình "Tổ quốc bình yên" do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2026).

Công an tập dợt cho chương trình Gala "Tổ quốc bình yên". Ảnh: CA

Đêm khai mạc sẽ diễn ra vào tối nay 29-4 tại Công viên APEC (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng); Gala chính sẽ diễn ra vào tối 2-5 tại Công viên bờ Đông sông Hàn (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV8 và livestream trên các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Một trong những phân cảnh được mong chờ nhất trong chương trình “Tổ quốc bình yên” là màn trình diễn hành động đặc sắc trên sông Hàn, với lần đầu tiên hàng chục cano tham gia tái hiện cuộc rượt đuổi tội phạm đầy kịch tính.