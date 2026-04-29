HDBank trao 27 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2026 29/04/2026 18:26

(PLO)- Ngày 29-4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, HDBank đã trao tặng 15 tỷ đồng, góp phần triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trên phạm vi toàn quốc.

Với chủ đề “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, chương trình là dấu mốc ý nghĩa hướng tới Kỷ niệm 80 năm thành lập Hội, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong toàn xã hội. Nguồn lực được tập trung hỗ trợ sinh kế bền vững, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, HDBank tiếp tục tài trợ 12 tỷ đồng cho Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu để trang bị 2 xe chuyên dụng phục vụ khám chữa bệnh lưu động; hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể cho người bệnh và tặng mắt kính cho trẻ em. Những hoạt động này góp phần mang lại ánh sáng cho người bệnh, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại các khu vực còn hạn chế.

Đại diện HDBank, ông Trần Kiên Nghị - Giám đốc HDBank Chi nhánh Vũng Tàu tại Lễ trao tặng xe thị giác lưu động cho Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trên hành trình 36 năm phát triển, HDBank luôn bền bỉ, tiên phong thực thi trách nhiệm xã hội. Hơn 20 năm đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, HDBank đã góp phần trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ chi phí phẫu thuật mắt, mang lại ánh sáng cho người nghèo; đồng thời triển khai chuỗi hoạt động “Chắp cánh yêu thương” hướng đến các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Đại diện HDBank trao tặng quà cho các em học sinh

Các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vui mừng nhận quà từ HDBank.

Song song đó, nhiều chương trình an sinh thiết thực được duy trì thường xuyên như trao học bổng cho học sinh, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Tính riêng 4 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị hỗ trợ đã đạt 40 tỷ đồng. Tinh thần nhân ái vì cộng đồng trở thành giá trị bền vững, được lan tỏa nhất quán trong mọi hoạt động của HDBank.