HDBank nối dài hành trình yêu thương tại Đồng bằng sông Cửu Long 13/04/2026 14:39

Tiếp sức đến trường tại Đồng Tháp

Tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, HDBank phối hợp tổ chức lễ trao tặng 8 hệ thống máy lọc nước uống sạch, 100 suất học bổng và 100 xe đạp cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện vinh dự có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đoàn HDBank thăm hỏi và tặng quà tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Em Nguyễn Thanh Sáng (13 tuổi) chia sẻ: “Lâu nay, em thường đi bộ nhiều cây số mỗi ngày đi học vào buổi sáng và đi bán đi bán vé số phụ bà ngoại vào buổi chiều. Giờ được HDBank tặng xe đạp, con mừng lắm. Con sẽ có thêm thời gian để học bài và phụ giúp bà ngoại. Món quà này giúp em có thêm động lực để học tập tốt hơn”.

Cùng chung niềm vui, em Đinh Mai Tuấn Kiệt (13 tuổi) bộc bạch: “Học bổng này có ý nghĩa rất lớn với gia đình em, giúp ba mẹ bớt đi gánh nặng lo toan. Em sẽ dùng số tiền này để mua đầy đủ đồ dùng học tập và sách vở. Em cảm ơn các cô chú HDBank đã thương và giúp đỡ em”.

Một trong 8 hệ thống máy lọc nước uống sạch được HDBank trao tặng cho các trường học tại xã Cái Bè.

Đại diện ngân hàng tại sự kiện, ông Phùng Hoàng Nguyên – Giám đốc HDBank Tiền Giang nhấn mạnh, những món quà thiết thực này chính là sự đầu tư cho tương lai, giúp các em đảm bảo sức khỏe và vững bước trên con đường học tập.

Thắp sáng hy vọng cho bà con nghèo tại An Giang

Song song đó, tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang, HDBank cũng đã phối hợp tổ chức chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho 500 bệnh nhân nghèo. Đây là hoạt động tiếp nối trong chương trình mang lại ánh sáng cho 1.000 người dân mà ngân hàng phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM lên kế hoạch thực hiện trong năm 2026.

Từ sáng sớm 11-4, hàng trăm người dân đã có mặt tại Trung tâm y tế Hòn Đất để thực hiện phẫu thuật mắt miễn phí.

Tại đây, các bệnh nhân bị đục thủy tinh thể đã được thăm khám và phẫu thuật bằng kỹ thuật Phaco hiện đại. Việc mang chương trình về tận xã vùng sâu như Hòn Đất giúp những bà con gặp khó khăn về kinh tế và đi lại có cơ hội được chữa trị kịp thời, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng cho gia đình.

Các bệnh nhân được thăm khám trước khi thực hiện phẫu thuật.

Thời gian tới, HDBank sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động an sinh xã hội trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần vun đắp cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn cho người dân trên mọi miền đất nước.