HDBank tung gói tài chính: Tín chấp đến 30 tỷ, tài trợ 100%, ký quỹ 0% cho doanh nghiệp 10/04/2026 18:01

(PLO)- Đón đầu chu kỳ tăng tốc kinh doanh quý II, HDBank chính thức ra mắt hai giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho nhóm nhà thầu dự án và doanh nghiệp logistics.

Thay vì chỉ cạnh tranh về lãi suất, các gói tín dụng mới đi thẳng vào việc tháo gỡ ba “điểm nghẽn” lớn nhất của doanh nghiệp: dòng tiền dự án, yêu cầu ký quỹ và rào cản tài sản bảo đảm.

1. Gói tài trợ Nhà thầu: Gỡ nút thắt nguồn vốn cho các dự án lớn, tháo gỡ rào cản tài sản bảo đảm và ký quỹ 0%

Được thiết kế chuyên biệt cho các doanh nghiệp (nhà thầu chính/phụ) tham gia dự án có vốn Ngân sách Nhà nước, ODA và PPP. HDBank cung cấp bộ giải pháp linh hoạt giúp doanh nghiệp chủ động hoàn toàn nguồn lực thi công với các đặc quyền:

- Linh hoạt tài sản bảo đảm: Tài trợ đến 100% giá trị tài sản bảo đảm. Đặc biệt, HDBank chấp nhận tài sản bảo đảm là các khoản phải thu từ hợp đồng thầu với tỷ lệ cấp tín dụng lên đến 85%.

- Tối ưu chi phí và dòng tiền:

● Ký quỹ 0% đối với Bảo lãnh dự thầu; và từ 3% với các loại bảo lãnh khác.

● Giảm 50% phí bảo lãnh dự thầu và đến 35% cho các bảo lãnh khác.

- Thời hạn vay dài, phù hợp chu kỳ dự án: Cấp vốn lưu động lên đến 12 tháng và thời hạn bảo lãnh kéo dài tới 60 tháng.

2. Gói 2.000 tỷ đồng cho Logistics: Vốn nhanh, tín chấp lớn, ưu đãi phí toàn diện

Nhằm tiếp sức cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, HDBank triển khai gói tín dụng 2.000 tỷ đồng, với tiêu chí: “Vốn nhanh – Phí thấp – Không tài sản bảo đảm”.

- Hạn mức tín chấp “khủng”: Cấp hạn mức tín dụng không tài sản bảo đảm đến 30 tỷ đồng.

- Lãi suất và quy trình ưu việt: Lãi suất cho vay cạnh tranh từ 8,7%/năm, đi kèm quy trình phê duyệt nhanh chóng phù hợp với tốc độ luân chuyển dòng tiền ngành logistics.

- Cắt giảm tối đa phí vận hành:

● Giảm đến 70% phí bảo lãnh.

● Miễn/giảm đa dạng các loại phí thanh toán quốc tế trong tối đa 12 tháng.

- Tư vấn Chuyên sâu: Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu về tài trợ thương mại, giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro tỷ giá, tối ưu cấu trúc thanh toán và nâng cao biên lợi nhuận xuất nhập khẩu.

3. Giải pháp gia tăng: “Gắn kết CASA - Lãi vay ưu đãi”

Không dừng lại ở việc cung cấp vốn, HDBank triển khai thêm chương trình “Gắn kết CASA” dành cho toàn bộ khách hàng doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp khi duy trì số dư tiền gửi thanh toán (CASA) ổn định sẽ được thiết kế thêm các chính sách giảm lãi suất vay linh hoạt.

Đây là cấu trúc tài chính đồng bộ từ HDBank: Kết hợp giữa Tín dụng – Dòng tiền – Giao dịch. Cách tiếp cận này không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán thiếu hụt vốn ngắn hạn, mà còn thiết lập một hệ sinh thái quản trị tài chính bền vững để sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn kinh tế mới.