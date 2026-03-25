HDBank: 20 năm bền bỉ mang ánh sáng đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn 25/03/2026 19:37

(PLO)- Ngày 25-3, tại TP.HCM, HDBank tiếp tục trao kinh phí thực hiện 1.000 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng kỹ thuật Phaco hiện đại cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM trong năm 2026.

Mở đầu cho chuỗi chương trình năm nay, ngay trong ngày 25-3-, tại Bệnh viện Mắt Tây Nam (TP.HCM), đã có 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh lân cận thực hiện thành công ca phẫu thuật mắt và nhìn thấy lại ánh sáng sau nhiều năm.

Sự kiện hôm nay cũng đánh dấu hành trình 20 năm liên tiếp HDBank đồng hành cùng Hội, mang lại ánh sáng cho hơn 17.000 bệnh nhân nghèo trên cả nước.

Trong niềm vui tìm lại ánh sáng, nhiều bà con không giấu được sự xúc động. Chị Chu Thị Nga (Đồng Nai) chia sẻ: “Gia đình tôi vốn khó khăn, lại có người thân đang điều trị ung thư nên suốt 2 năm qua, dù mắt mờ nhưng tôi không dám nghĩ đến chuyện chữa trị. Nếu không có sự hỗ trợ của HDBank, có lẽ tôi đã phải chấp nhận sống trong bóng tối. Đây là phép màu đối với tôi".

Ngày 25-3, HDBank tiếp tục trao kinh phí thực hiện 1.000 ca phẫu thuật mắt Phaco cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM năm 2026. Tiến sĩ Trần Thành Long (áo xanh) - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đại diện Hội nhận kinh phí từ đại diện HDBank.

Chú Phan Hữu Ngô (phường Vũng Tàu, TP.HCM) gửi lời cảm ơn: “Thay mặt bà con, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM và Ngân hàng HDBank. Có ánh sáng, chúng tôi như có thêm sức mạnh để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống".

Tiến sĩ Trần Thành Long - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM chia sẻ: “HDBank là một trong những đơn vị đồng hành bền bỉ nhất của Hội trong suốt 20 năm qua. Không chỉ hỗ trợ kinh phí thực hiện các ca mổ mắt bằng kỹ thuật Phaco hiện đại, HDBank còn luôn sâu sát, đồng hành trong rất nhiều chương trình an sinh xã hội khác như: trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế, xây dựng nhà tình thương, tặng xe lăn, học bổng… Có HDBank đồng hành, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước có thêm điểm tựa để vươn lên".

Sau đợt phẫu thuật đầu tiên trong năm 2026 tại Bệnh viện Mắt Tây Nam, trong thời gian tới, HDBank sẽ tiếp tục phối hợp cùng Hội triển khai các ca mổ mắt còn lại trong kế hoạch 1.000 ca của năm 2026 tại nhiều địa phương khác trên cả nước.

Hoạt động tài trợ kinh phí phẫu thuật mắt cho người nghèo được HDBank duy trì xuyên suốt từ năm 2006 đến nay. Bên cạnh đó, các hoạt động thiện nguyện khác của HDBank cũng đã mang tới niềm vui hạnh phúc tới cộng đồng như: hơn 30.000 thẻ Bảo hiểm y tế và suất học bổng, hàng nghìn mái ấm…, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con trên mọi miền đất nước.

Trên hành trình 36 năm phát triển, HDBank luôn bền bỉ, tiên phong thực thi trách nhiệm xã hội. Việc duy trì những hoạt động cộng đồng thường niên như chương trình phẫu thuật mắt đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa doanh nghiệp, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.