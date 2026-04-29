TP.HCM: Nhiều địa phương đồng loạt chăm lo cho người có công dịp 30-4 29/04/2026 18:13

(PLO)- Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, các địa phương tại TP.HCM đồng loạt tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân người có công với cách mạng.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, chính quyền các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động họp mặt, tặng quà gia đình chính sách, người có công.

Ngày 29-4, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú An tổ chức chương trình họp mặt với chủ đề “Tri ân lịch sử - Ấm tình đồng đội”.

Không khí ấm áp tại chương trình họp mặt phường Phú An

Chương trình nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, tri ân các thế hệ đi trước và góp phần giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tại buổi họp mặt, các cựu chiến binh đã chia sẻ những ký ức về một thời chiến đấu gian khổ, khơi dậy niềm tự hào về đại thắng mùa Xuân 1975.

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú An thăm hỏi, động viên người có công với cách mạng tại chương trình họp mặt tri ân.

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú An cho biết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh. Ông khẳng định địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo tốt hơn đời sống cho các gia đình chính sách.

Người có công chia sẻ ký ức chiến đấu, góp phần khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó tại phường Tam Bình, ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

Đoàn đến thăm các hộ tiêu biểu tại khu phố 45 và khu phố 46 gồm gia đình ông Nguyễn Bá Tòng, ông Nguyễn Văn Em, bà Trương Vũ Ái, bà Huỳnh Thị Bằng và ông Trần Quý Trường. Đây là các thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và hội viên Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến.

Ông Nguyễn Minh Điền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tam Bình thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường.

Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo phường ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh của các thế hệ đi trước. Dịp này, phường Tam Bình đã thành lập 10 đoàn lãnh đạo đồng loạt triển khai hoạt động tri ân trên toàn địa bàn.

Các hoạt động không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.