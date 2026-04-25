TP.HCM: ‘Bếp ấm Công đoàn’ đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn 25/04/2026 19:17

(PLO)- Chương trình “Bếp ấm Công đoàn” được triển khai trong khuôn khổ Tháng Công nhân 2026, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và ổn định cuộc sống của người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều địa phương tại TP.HCM triển khai các hoạt động thiết thực, tập trung chăm lo đời sống và bảo đảm an toàn cho người lao động trong Tháng Công nhân 2026. Đáng chú ý, một số mô hình hỗ trợ trực tiếp như “Bếp ấm Công đoàn” đã được triển khai, góp phần kịp thời sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 25-4, Công đoàn phường Linh Xuân tổ chức khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18 với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Tại chương trình, các đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay đóng góp 82 triệu đồng để thực hiện các hoạt động chăm lo, trong đó có học bổng Nguyễn Đức Cảnh và chương trình “Bếp ấm Công đoàn”.

Tháng Công nhân 2026 diễn ra tại phường Linh Xuân. Ảnh: HẢI NHI

Từ nguồn lực này, 6 “Bếp ấm Công đoàn” đã được trao tặng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 3 triệu đồng, kèm theo nhu yếu phẩm thiết yếu.

Trong 6 đoàn viên được hỗ trợ “Bếp ấm Công đoàn”, bà Nguyễn Thị Huệ Trinh, thành viên Nghiệp đoàn thức ăn đường phố phường Linh Xuân, không giấu được xúc động.

Một mình gồng gánh gia đình với mẹ già và em gái bệnh nặng nằm một chỗ, mỗi ngày bà Trinh mưu sinh bằng gánh xôi nhỏ. Khoản hỗ trợ lần này, theo bà, giúp căn bếp tạm bợ được bổ sung thêm dụng cụ nấu nướng, thuận tiện hơn cho việc buôn bán, cải thiện thu nhập.

“Có thêm mấy vật dụng này, tôi đỡ vất vả hơn khi nấu nướng, buôn bán cũng dễ dàng hơn” - bà Trinh nói.

Cùng với đó, Công đoàn phường Linh Xuân đã ký kết chương trình phúc lợi với các doanh nghiệp nhằm cung cấp hàng hóa thiết yếu giá ưu đãi và hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp cho người lao động; đồng thời tổ chức các gian hàng phục vụ đoàn viên ngay tại chương trình.

Người lao động tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Tháng Công nhân 2026 tại địa phương. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Cùng ngày, tại xã Bình Hưng, UBND xã phối hợp Công đoàn xã và Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân thành phố tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18.

Tại chương trình, Công đoàn xã Bình Hưng ký kết chương trình an sinh xã hội với các doanh nghiệp và tổ chức tài chính vi mô, nhằm mở rộng nguồn lực chăm lo, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Người lao động được trao quà nhân dịp Tháng Công nhân 2026. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Dịp này, 20 phần quà, mỗi phần trị giá 600.000 đồng, được trao cho đoàn viên tiêu biểu, góp phần động viên tinh thần, khích lệ người lao động tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp và địa phương.

Trong khuôn khổ Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, dễ tiếp cận; tăng cường huấn luyện kỹ năng an toàn; siết chặt kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất; đồng thời nâng cao năng lực nhận diện, kiểm soát rủi ro tại nơi làm việc.

Những hoạt động cụ thể, xuất phát từ thực tiễn cơ sở, đang góp phần đưa Tháng Công nhân đi vào chiều sâu, không chỉ chăm lo đời sống trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và bền vững cho người lao động.