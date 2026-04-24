Trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến người có công ở Đà Nẵng 24/04/2026 16:15

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến người có công với cách mạng tại Đà Nẵng.

Chiều 24-4, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đến thăm, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng (cơ sở 2).

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Bà Nguyễn Thị Hà trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến người có công ở Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bà Hà khẳng định công tác chăm lo cho người có công được Đảng, Nhà nước đặc biệt ưu tiên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các chính sách an sinh xã hội.

Những năm qua, các chính sách chăm lo cho người có công cách mạng được hoàn thiện dần, mức trợ cấp cũng được nâng lên. Công tác công nhận liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và giám định ADN cũng nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Nhà nước đang quy hoạch lại mạng lưới chăm sóc người có công để sử dụng tốt công năng, tăng cường thêm cơ sở vật chất. Trong đó có phần ngân sách do Trung ương đảm bảo, một phần ngân sách địa phương đầu tư thêm.

Bà Hà nói Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm, giao nhiệm vụ rất quan trọng là phải thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình chính sách và người có công; thăm nom các thương binh nặng và thân nhân liệt sĩ.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quà tặng đến người có công cách mạng ở tất cả các trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc, điều dưỡng, điều trị người có công trên cả nước.

Bà Hà cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể người có công, bày tỏ mong muốn các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe, trường thọ. Bà đề nghị Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng coi việc chăm sóc người có công như người thân trong gia đình mình.

Bà Trần Thị Kim Hoa trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho người có công. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại buổi thăm hỏi, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cũng trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đến người có công.

Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng hiện có hai cơ sở. Nơi đây đảm bảo chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên 120 thương bệnh binh, người có công cách mạng neo đơn trên địa bàn TP.

Cơ sở 1 đặt tại số 64 đường Phan Tứ, phường Ngũ Hành Sơn. Cơ sở 2 đặt tại số 99 đường An Dương Vương, phường Hội An Tây.