Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà người có công, hộ nghèo, công nhân lao động tại Hải Phòng 28/04/2026 18:45

(PLO)-Trong chương trình làm việc tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; tri ân, tặng quà người có công, hộ nghèo, công nhân lao động.

Ngày 28-4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ TP Hải Phòng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu, chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp, TP Hải Phòng.

Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 – 31/7/1932) - lãnh tụ xuất sắc của giai cấp công nhân, Chủ tịch đầu tiên của tổ chức Công đoàn Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã cống hiến tuổi xuân và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Hán (93 tuổi) ở phường Lưu Kiếm có 2 con là liệt sĩ; Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Bé (94 tuổi), hiện sinh sống tại phường Nam Đồng, có 2 con là liệt sĩ; thương binh Nguyễn Văn Tập (75 tuổi) có tỉ lệ thương tật 44%, hiện sinh sống tại xã Gia Phúc, TP Hải Phòng.

Tại các nơi đến thăm, Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và gia đình. Đồng thời, Thủ tướng bày tỏ tri ân sâu sắc và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những cống hiến, hy sinh to lớn của người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.

Thủ tướng mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, động viên con cháu trong gia đình phát huy truyền thống, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển quê hương Hải Phòng và đất nước.

Cũng trong chương trình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo, công nhân lao động của TP Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn; động viên các gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.