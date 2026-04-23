Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 23/04/2026 21:21

(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định những kết quả hợp tác tốt đẹp trong hơn 30 năm qua.

Ngày 23-4, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc với chủ đề “Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ”.

Dự diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam, Hàn Quốc; lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc, với nhiều tập đoàn đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không…

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Tọa đàm bàn tròn với doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định những kết quả hợp tác tốt đẹp trong hơn 30 năm qua. Đồng thời, mở ra những định hướng lớn cho một giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn, hiệu quả hơn và mang tầm chiến lược cao hơn giữa hai đất nước.

Theo Thủ tướng, sau hơn 3 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022 không chỉ là dấu mốc quan trọng mà còn mở ra không gian phát triển mới cho hợp tác song phương, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế.

Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam với gần 10.500 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt trên 100 tỉ USD; tạo ra gần 1 triệu việc làm và đóng góp trên 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Hàn Quốc cũng góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam, từ điện tử, chế biến chế tạo, công nghệ cao, đặc biệt là hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngày càng trở thành trụ cột chiến lược và mở ra không gian phát triển mới như các trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam.

Thủ tướng cho biết Việt Nam cũng mang lại cho các doanh nghiệp Hàn Quốc những lợi ích chiến lược và lâu dài, là môi trường đầu tư an toàn, ổn định; cứ điểm sản xuất có chi phí cạnh tranh, lực lượng lao động dồi dào và ngày càng tốt hơn; là thị trường hơn 100 triệu dân với tầng lớp trung lưu tăng nhanh, là cửa ngõ kết nối hiệu quả với các thị trường lớn khác thông qua mạng lưới FDI thế hệ mới.

“Đây là các yếu tố đặc biệt quan trọng giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu” - Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ trong bối cảnh mới, hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở quy mô mà cần chuyển sang giai đoạn mới, nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực, nâng tầm quan hệ hợp tác, cùng tiến thẳng vào nội dung công nghiệp, công nghệ tương lai.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác và mong cộng đồng doanh nghiệp hai nước quan tâm.

Thứ nhất, cùng quyết tâm kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp, công nghệ thế hệ mới; hình thành các cụm liên kết sản xuất, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đưa doanh nghiệp doanh nghiệp hai nước cùng tham gia sâu hơn, chặt chẽ vào các ngành công nghệ cao và các lĩnh vực mới nổi.

Thứ hai, tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng linh hoạt, bền vững và giá trị cao; không chỉ nâng cao khả năng thích ứng, sức chống chịu, mà còn gia tăng hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng.

Thứ ba, thúc đẩy liên kết tri thức và đổi mới sáng tạo; không chỉ dừng ở chuyển giao công nghệ, mà cần phải quyết tâm tiến tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng thương mại hóa các sản phẩm công nghệ, thông qua sự gắn kết chặt chẽ giữa ba nhà: Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà trường của cả hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Việt Nam cam kết, quyết tâm nỗ lực hoàn thiện đồng bộ thể chế

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế tư nhân, với tư cách là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Trong hành trình đó, Chính phủ Việt Nam cam kết, quyết tâm nỗ lực hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng có lợi nhất để các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư, hợp tác, sản xuất kinh doanh bền vững, lâu dài...

Những văn kiện hợp tác giữa các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp được trao ngày hôm nay minh chứng rõ nét cho tầm vóc và tiềm năng, sức sống trong quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc Tọa đàm. Ảnh: TTXVN

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ vui mừng tận mắt chứng kiến sự thay đổi năng động của Việt Nam - một "trái tim kinh tế" của ASEAN; tin tưởng các doanh nghiệp hai nước sẽ đóng vai trò quan trọng tạo nên những thành tựu rực rỡ hơn nữa cho sự phát triển hai nước.

Điểm lại quá trình thiết lập quan hệ và kết quả hợp tác giữa hai nước với những mốc son, sự kiện cụ thể, Tổng Thống Hàn Quốc nhấn mạnh tương lai của Việt Nam cũng chính là tương lai của Hàn Quốc. Và vì vậy trong bối cảnh mới hai nước cần hướng tới ba trọng tâm hợp tác.

Trong đó, cùng với các ngành điện, điện tử, ô tô..., hai bên cần cùng nhau gieo mầm cho các ngành công nghiệp mũi nhọn tương lai, nhất là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kỹ thuật số. Hai bên phải củng cố nền tảng hợp tác năng lượng và chuỗi cung ứng, với các dự án hợp tác chiến lược về năng lượng tái tạo, năng lượng nguyên tử, dầu mỏ, đất hiếm.

Hai bên cũng cần chuẩn bị cho tương lai bằng hợp tác khoa học công nghệ, thông qua "Khung kế hoạch tổng thể đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ Hàn - Việt".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc Tọa đàm. Ảnh: TTXVN.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến", Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh tình hữu nghị không thay đổi giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong hơn 30 năm qua chính là đáp án chắc chắn nhất để ứng phó với những biến đổi phức tạp hiện nay.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ luôn là điểm tựa vững chắc để doanh nghiệp hai nước vượt qua những “con sóng dữ”, viết nên chương mới của sự thịnh vượng.

Tại Diễn đàn các đại biểu đã trao đổi, đối thoại doanh nghiệp cấp cao, xác định những hướng hợp tác mới, thực chất và có tính đột phá trong thời gian tới. Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột then chốt như công nghiệp, theo hướng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao; đầu tư, theo hướng chất lượng, bền vững và có liên kết sâu với doanh nghiệp trong nước; khoa học công nghệ, đặc biệt là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi.

Lãnh đạo các bộ, ngành hai nước cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính, đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng hành, lắng nghe và xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, góp phần tạo dựng một môi trường đầu tư thuận lợi, cạnh tranh và có khả năng dự báo cao.